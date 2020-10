Dans un communiqué, le club de Castres avait annoncé ce mercredi, en début d'après-midi, que les tests effectués par les joueurs et le staff du CO lundi avaient révélé onze cas positifs au Covid-19. Les joueurs positifs sont pour l'instant placés à l'isolement et les entraînements castrais sont suspendus jusqu'à vendredi. Pour rappel, l'écurie tarnaise avait déjà connu des cas positifs ces dernières semaines, ce qui avait contraint à l'annulation de son quart de finale de Challenge Cup à Leicester et au report de la rencontre à Montpellier, programmée le week-end dernier. Dès lors, la réception de Brive, prévue samedi à 18h15, semblait compromise. Et c'est désormais officiel : la rencontre ne se tiendra pas samedi, comme l'a indiqué La Ligue National de Rugby.

Reporté à lundi ou mardi ?

En effet, par le biais d'un autre communiqué, la LNR a justifié la décision : "A la suite de plusieurs nouveaux cas positifs déclarés au sein de l'effectif du Castres Olympique, la rencontre Castres Olympique / CA Brive Corrèze Limousin n'aura pas lieu ce samedi 10 octobre. Le dossier est actuellement en cours d'instruction par La Ligue Nationale de Rugby, en lien avec le Castres Olympique et la Commission d'expertise Covid-19. Après avoir pris connaissance des éléments complémentaires au dossier, et après avis de la Commission d'expertise Covid-19, le Bureau de la Ligue Nationale de Rugby prendra une décision demain en fin de journée concernant la tenue de la rencontre au cours du weekend / en début de semaine, ou sur son report à une date ultérieure". Selon nos informations, un éventuel report à dimanche est d'ores et déjà exclu. Mais la rencontre pourrait se jouer lundi (comme ce fut le cas pour Lyon-UBB) ou mardi, si les conditions sont réunies. Sinon, il faudra trouver une date, plus tard, dans le calendrier.