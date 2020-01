Une victoire sur le fil (17-16) contre les Gallois, puis deux autres succès en Challenge européen et deux victoires en Top 14. Les hommes de Patrice Collazo n'ont plus perdu depuis le 22 novembre... et même le champion de France toulousain s'y est cassé les dents (13-13), dimanche, devant son public. De quoi donner l'envie de renouveler l'expérience contre Castres à Mayol dimanche (18h00), pour la 13e journée de Top 14. Associés à Baptiste Serin, nouvel arrivant au poste de demi de mêlée, Belleau (23 ans) et Carbonel (20 ans) semblent s'épanouir. Derrière un paquet d'avants irréprochables, ce sont eux qui distribuent le jeu, "un peu comme les Anglais avec George Ford et Owen Farrell", a décrit Serin après la victoire contre les London Irish (37-17).

Ce système de jeu n'est pourtant pas nouveau sur la Rade: "Ce sont des choses qu'on a déjà faites avec François Trinh-Duc l'an dernier", a précisé le coach varois en conférence de presse. Le profil polyvalent d'Anthony Belleau, autant que les sorties de camps ratées qui ont coûté la victoire contre Montpellier le 9 novembre (17-17), ont poussé Collazo à choisir ce système : "On a la chance d'avoir deux 10 de très bon niveau. C'est un truc que j'aime bien". Auteur de prestations remarquées depuis son arrivée à Toulon, Serin confirme "se reposer sur les deux", ce qui lui offre "plusieurs flèches à son arc". L'ancien pensionnaire de Bordeaux-Bègles apprécie ainsi de pouvoir les "dispatcher des deux côtés du terrain ou du même côté", pour créer de l'incertitude chez l'adversaire : "C'est plus compliqué à défendre".

Première en Bleu pour Carbonel ?

Titulaire à l'ouverture à neuf reprises cette saison, Louis Carbonel se dit "aidé d'avoir des bons joueurs comme cela à côté" de lui. Le double champion du monde des moins de 20 ans "échange beaucoup" avec Belleau et Serin, "pour se trouver de mieux en mieux à chaque match". Si le fils d'Alain Carbonel, ancien joueur du RCT des années 80, est chargé des sorties de camp au pied, c'est Anthony Belleau qui reste le buteur en chef. "Quand on est dix, on aimerait tout faire", reconnaît Carbonel. "Mais il faut savoir un peu déléguer et Antho réussit bien donc c'est logique".

Belleau culmine en effet à plus de 80 % de réussite devant les poteaux, ce qui "soulage la gestion de Louis Carbonel, qui peut se consacrer sur la distribution du jeu", ajoute Collazo. "Mais il faut aussi qu'on ait d'autres options", prévient le coach varois, "car, pour l'instant, ils enchaînent beaucoup". Carbonel et Belleau ont respectivement joué 399 minutes et 432 minutes en six semaines. Et le groupe toulonnais, qui ne compte pas d'autres ouvreurs, n'est pas à l'abri d'une blessure.

Telle est leur réussite que les deux joueurs pourraient être appelés dans la liste des 42 joueurs de Fabien Galthié pour le Tournoi des 6 nations (1er février - 14 mars). Si Anthony Belleau a déjà porté à douze reprises la tunique bleue, Louis Carbonel n'a encore jamais été appelé chez les A. Mais les résultats toulonnais et son entente avec l'autre international Baptiste Serin pourrait lui ouvrir les portes de la sélection.