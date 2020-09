« Il n’y avait d’autre choix (que de reporter la rencontre face à l’UBB). Nous sommes désolés pour nous d’abord et pour Bordeaux de ne pas jouer vendredi (aujourd’hui). C’était notre objectif. Nous avions beaucoup travaillé pour ce premier match. C’est compliqué de décaler un match et de retrouver une date, je comprends les Bordelais. Mais nous sommes aussi pénalisés. Beaucoup de nos joueurs ont souffert du Covid. Et on ne sait pas dans quel état nous serons la semaine prochaine. On va encore travailler dur et mettre des choses au point à l’entraînement. Seulement, la seule vérité au rugby, c’est sur le terrain. Et on en saura plus dimanche prochain à Castres. »