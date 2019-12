"C'est toujours dur de prendre une telle fessée. Mais, bizarrement, nous sommes tout de même près. Nous sommes menés 17-9, et nous manquons une occasion qui peut nous rapprocher au score. Un gramme du mauvais côté de la balance fait pencher la balance de manière dramatique. Nous tenons le bras de fer. Ensuite, nous voyons ce qui nous sépare de Lyon, dans l'intensité physique, dans la vigilance. Elle va servir à de nombreux jeunes joueurs, qui voit la différence avec un candidat au bouclier de Brennus. On serait une grosse écurie qui joue le Brennus et l'Europe, on pourrait parler de grosse claque. Il faut que les arbitres vidéo arrêtent de prendre l'apéro avant les matchs. Ceux qui connaissent le rugby me comprendront. Je ne conteste pas la qualité du travail effectué à Lyon, je pense que le LOU aurait gagné à quatorze contre quinze... Je vois les cartons rouges qu'on a pris à Toulouse..."

