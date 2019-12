Lyon – Bayonne

Lyon est deuxième du championnat, mais Lyon n’est plus aussi flamboyant qu’en début de saison. Depuis deux mois, les victoires se font de plus en plus rares et la lourde défaite la semaine dernière à Castres n’arrange pas les choses. Mais à domicile, ils vont vouloir se reprendre et repartir de l’avant. En face, Bayonne reste sur trois défaites et un nul. Ils vont tenter d’aller chercher des précieux points dans leur quête de maintien.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3510 vote(s) Lyon Match nul Bayonne

Notre pronostic : Victoire de Lyon avec le bonus offensif.

Brive – Racing 92

En Corrèze, les Brivistes sont intraitables avec cinq victoires en autant de matches. Surtout, ils ont pris l’habitude de dominer les gros bras du championnat sur cette pelouse d’Amédée-Domenech. En plus, Brive voudra confirmer le match nul de la semaine dernière à Bayonne et terminer l’année dans la première moitié du championnat. Le Racing 92 a remporté une victoire difficile à domicile contre Montpellier le week-end dernier. Mais les Franciliens se déplacent bien en Top 14 et avec le retard pris depuis le début de la saison, nul doute qu’ils vont vouloir faire un gros coup et faire tomber pour la première fois de la saison les promus.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3533 vote(s) Brive Match nul Racing 92

Notre pronostic : Victoire de Brive, bonus défensif du Racing 92.

Montpellier – Stade Français

Montpellier reçoit un Stade Français mal en point et dernier du championnat. Les Parisiens ont tout de même glané une victoire importante face à Pau. Mais à l’extérieur, les joueurs du duo Sempéré-Arias sont en délicatesse et ne trouvent pas la solution. Surtout qu’en face, Montpellier sera motivé pour ce match après la courte défaite sur la pelouse du Racing la semaine dernière. Le MHR voudra prendre un maximum de point pour s’installer confortablement dans le Top 6.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3297 vote(s) Montpellier Match nul Stade Français

Notre pronostic : Victoire de Montpellier.

La Rochelle – Agen

Le début de saison est assez compliqué pour La Rochelle. Actuel 9e du championnat, les Maritimes ne sont pas là où ils voudraient être. Après la défaite de justesse la semaine dernière lors du derby de l’Atlantique à Bordeaux, les Rochelais vont vouloir profiter de la venue d’Agen qui lutte pour le maintien pour engranger de la confiance et rester invaincus à domicile. Agen vient d’encaisser trois défaites de rang et compte cinq points de retard sur le premier non-relégable. Les Lot-et-Garonnais ont donc besoin de points pour ne pas totalement être décrochés, mais la tâche semble délicate sur la pelouse de La Rochelle.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3171 vote(s) La Rochelle Match nul Agen

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle.

Pau – Bordeaux-Bègles

Les Palois reçoivent le leader de ce championnat au Hameau. Pour ce match, Bordeaux ne vient pas pour faire des cadeaux à Pau bien au contraire. Les Bordelais veulent tout gagner cette saison à domicile comme à l’extérieur. Ils se sont d’ailleurs déjà imposés à deux reprises et ont fait un match nul loin de leur base. En plus, Pau n’est pas l’équipe la plus sereine à domicile avec deux défaites sur cinq matches et vient de perdre ses deux derniers matches de championnat.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3239 vote(s) Pau Match nul Bordeaux-Bègles

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux-Bègles, bonus défensif pour Pau.

Clermont – Castres

Clermont a reçu une gifle la semaine dernière à Mayol contre Toulon et va sans aucun doute vouloir se reprendre avec la manière à domicile. Si les matches entre les fêtes sont toujours particuliers et certains joueurs peuvent être laissé au repos. Là, tout le monde est sur le pont chez les Auvergnats. Surtout qu’en face, Castres est la pire équipe à l’extérieur, la seule à ne pas avoir obtenu le moindre point d’un de ses déplacements. Cependant, le CO ne viendra pas en victime à Clermont et essayera de faire fructifier sa belle victoire de la semaine dernière.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3155 vote(s) Clermont Match nul Castres

Notre pronostic : Victoire de Clermont avec le bonus offensif.

Toulouse – Toulon

Match de gala au Stadium de Toulouse dimanche à 21h. Pour cette affiche, les champions de France toulousains reçoivent Toulon qui vient de s’imposer avec la manière contre Clermont. Sur la pelouse, il devrait y avoir de la star au mètre carré même si du côté des Toulonnais, il est possible que certains joueurs soient laissé au repos. Le Stade Toulousain reste sur trois succès consécutifs et voudra en gagner un quatrième pour bien finir l’année et faire la fête dans un Stadium à guichets fermés.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3349 vote(s) Toulouse Match nul Toulon

Notre pronostic : Victoire de Toulouse avec le bonus offensif.