Les Brivistes offraient une entrée en matière idéale, So'otala Fa'aso'o ira avec force et percussion, inscrire le premier essai des débats (7-0, 7ème). Pas de quoi bousculer des Palois dominés dans le quart d'heure de jeu (10-3, 16 ème) mais visiblement aspirés par les espaces. Sur une action d'envergure rondement menée, Julien Fumat ajustera une sublime sautée, décisive pour le coup, décalant Jale Vatubua dans le couloir pour l'essai imparable (10-16, 27 ème).

Sonnés voire désemparés dans la redistribution, les locaux vont abdiquer à nouveau sur un contre géré à la perfection par Antoine Hastoy. L'ouvreur Béarnais déchira la ligne défensive des Brivistes, la continuité sera de mise jusqu'à l'aile d'Atila Septar pour la conclusion. Du bel ouvrage, (10-23, 31 ème). Un renversement spectaculaire, dans les attitudes et les possessions. Thomas Laranjeira adoucira la note juste avant la pause (13-23, 40 ème), suffisant pour espérer inverser une fâcheuse tendance ?

Thomas Laranjeira débloque tout

Pourtant malmenés dès le début de la seconde période, les Brivistes n'abdiquaient pas pour autant. Dominateurs en mêlée fermée, c'est sur ce secteur que les Corréziens grappillaient des points grâce à la botte de Thomas Laranjeira. Les Palois se contentaient de défendre leur pécule avec une certaine réussite, mais sans proposer de réelles intentions d'enfoncer le clou. Les dernières minutes traduiront une défaillance mentale terrible des Béarnais, acculés dans leur camp et bien trop fébriles dans leurs actions. Thomas Laranjeira encore lui, marquera à deux reprises sur des faits de jeu similaires, un ballon contré au pied et une récupération pour filer entre les poteaux. La récompense pour une formation qui n'aura jamais lâché le morceau face à des Palois moribonds et qui repartiront d'Amédée-Domenech, les valises pleines de questions sur ce trou noir.

Brive s'offre un bol d'air inestimable en remontant dans la première partie de tableau et en s'éloignant de la deuxième partie de classement avant un périlleux déplacement à Toulon lors de la prochaine journée. Les Béarnais, inexplicablement amorphes en fin de rencontre, payent très chers leur renoncement dans le jeu et restent à l'affût du barragiste que représente le Stade Français avant la réception délicate de Clermont au Hameau pour la suite de la compétition.