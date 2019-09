Une discipline de fer ! Voilà surement ce qui a fait basculer cette rencontre. Avec zéro pénalité concédée en première période, et seulement deux à l’approche des dix dernières minutes, les Brivistes ont construit leur succès grâce à cette rigueur qui contraste avec les fautes des Clermontois, comme les cartons de Faifili Levave (65’) et George Moala (71’) qui ont eu raison du sursaut d’orgueil engagé dans le final.

Sur la toute nouvelle pelouse hybride du stade Amédée-Domenech, il y a également eu du jeu. L’envie des promus a caractérisé le début de rencontre, comme cette agressivité positive dans les duels. C’est Guillaume Namy qui ouvre le bal en étant à la réception d’une transversale au pied de Stuart Olding (4’). Ce dernier est aussi à l’origine de la conclusion de Sootala Fa’aso’o, en force, sur une longue séquence de domination (16’). Enfin, Sevanaïa Galala trouve également une brèche sur un petit côté, sur une longue remontée et dans la foulée d’une percée de Julien Blanc (31’).

Julien Blanc, le parfait animateur

Le demi de mêlée briviste est d’ailleurs à distinguer, car très bon animateur et capable aussi d’ouvrir des brèches dans la défense. Le CAB a pu profiter de sa vision pour dérouler un jeu séduisant dans ce qui constitue une belle copie pour lancer la saison. L’ASM a longtemps subi avant de réagir, surement vexée, comme lorsque Franck Azéma a fait sortir ses deux piliers au bout de vingt minutes…

Le vice-champion de France a offert une première réaction par Fritz Lee, profitant d’un surnombre sur la largeur (24’). Un contre et une course de Samuel Ezeala ont ensuite permis à Apisaï Naqalevu de bonifier un bon début de seconde période (53’), et Charlie Cassang a même réussi à ramener les siens dans le bonus défensif, sur un départ au ras (68’). Ce fut finalement insuffisant pour ramener quelque chose de Corrèze. Clermont, toujours mené, chute pour la première fois de la saison et peut nourrir quelques regrets. Mais la performance collective de Brive est à louer.