Racing - Bordeaux

Après ses belles performances européennes, le Racing doit se remettre la tête au Top 14 pour revenir dans le haut de tableau. Les Ciel et Blanc qui ne se sont pas imposés sur leur terre en championnat depuis début septembre, voudront offrir ce plaisir à leurs supporters. Mais l'adversité sera coriace ce samedi à la Défense Arena. Les Bordelais, installés à la seconde place, auront dans la mire de faire tomber les Racingmen pour conforter leur avance et faire tomber une malédiction qui date de 2007.

Quel est votre pronostic ? Sondage 6080 vote(s) Racing 92 Match nul Bordeaux

Notre pronostic :Victoire du Racing, pas de bonus

Clermont - Agen

L'ASM réalise un peu de turn over pour cette rencontre. Les Français Parra, Lopez ou encore Slimani seront sur le banc, mais Wesley Fofana sera lui aligné de retour de blessure. Le match piège par excellence entre deux quinzaines européennes ne doit pas être pris à la légère par les Jaunards. Le SUA de son côté viendra avec ses meilleurs éléments pour tenter de réediter la performance paloise au Michelin en septembre dernier.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5481 vote(s) Clermont Match nul Agen

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Clermont

Pau - Toulon

Pau, troisième du classement, a très peu de marge sur ses poursuivants et reçoit des Toulonnais en bonne forme. Les Béarnais seraient bien inspiré de l'emporter puisque ils mettraient leurs adversaires du jour à cinq points, six s'il y a bonus. Toulon, qui vient d'accueillir le champion du monde Eben Etzebeth, ne viendra pas en faire-valoir et espère accrocher quelque chose avant de repartir jouer sur la scène européenne

Quel est votre pronostic ? Sondage 6046 vote(s) Pau Match nul Toulon

Notre pronostic : Victoire de Pau, Toulon accroche le bonus défensif

La Rochelle - Castres

Même nombre de points pour ces deux équipes du milieu de classement. La Rochelle sort de deux matchs frustrants en Champions Cup et compte sur la reception tarnaise pour reprendre de la confiance et de précieux points dans ce Top 14. Le C.O est la pire équipe de la saison à l'extérieur, eux qui n'ont toujours pas pris le moindre point loin de Pierre Fabre. La Rochelle part devant sur ce match.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5517 vote(s) La Rochelle Match nul Castres

Notre pronostic : Victoire des Rochelais,

Montpellier - Lyon

Le GGL Stadium accueille le leader du Top 14. Match de grosses écuries au programme. Les Lyonnais ont un matelas de six points sur Bordeaux mais sont bien partis pour être éliminés de la Champions Cup. Ils donneront tout sur le championnat et ca commence par distancer la concurrence le plus possible. Le MHR a lui encore ses chances en Europe dans la poule du Stade Toulousain. Les hommes de Xavier Garbajosa tenteront de conserver leur invicibilité dans leur antre.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5433 vote(s) Montpellier Match nul Lyon

Notre pronostic : Victoire du LOU sans bonus

Brive - Stade Français

Le match de la peur ce week-end à Amédée-Domenech. Douzième, les Corréziens accueillent un Stade Français malade qui jouera certainement un tournant de sa saison ce samedi. Une victoire et les Parisiens serait en sursis, une défaite les mettrait dans une mauvaise posture pour la suite du championnat. Brive de son côté est exemplaire à la maison en Top 14 et ne se privera pas de prendre de l'avance sur une équipe qui ne l'a pas battu sur son pré depuis 2009 dans ce championnat élite.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5186 vote(s) Brive Match nul Stade Français

Notre pronostic : Brive l'emporte, bonus offensif en prime

Toulouse - Bayonne

Le Stade reçoit l'Aviron. Les Basques, la belle histoire de ce début de championnat, aime surprendre loin de Jean Dauger. Le Racing et le SUA en ont fait les frais cette année. Le problème pour les Bleu et Blanc, c'est que le Stade n'a pas perdu sur son pré depuis le 29 septembre 2018. La victoire haut-garonnaise parait évidente mais attention à la surprise bayonnaise dans cette "trêve" européenne.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5255 vote(s) Toulouse Match nul Bayonne

Notre pronostic : On tente le match nul