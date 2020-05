Dans cette liste, on retrouve les ailiers Guillaume Namy (31 ans) et Franck Romanet (34 ans), le talonneur François Da Ros (36 ans), le pilier gauche Karlen Asieshvili (33 ans), les deuxième ligne Jan Uys (26 ans) et Richard Fourcade (27 ans), le pilier droit James Johnston (34 ans), l'arrière Rory Scholes (27 ans), les centres Alex Dunbar (30 ans) et Alban Ramette (21 ans). Si James Johnston (Rouen) a récemment retrouvé un club, plusieurs anciens cadres de l'effectif corrézien sont en quête d'un nouveau challenge, à commencer par Guillaume Namy. Quant au centre international écossais Alex Dunbar, venu pour se relancer, il n'aura pas su retrouver son meilleur niveau.