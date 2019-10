Montpellier - Toulouse

Le MHR reçoit un Toulouse qui vient enfin de livrer une performance aboutie cette saison, la première. Les champions de France voudront profiter de ce bon résultat pour installer une dynamique, notamment grâce à leurs jeunes et le retour de Thomas Ramos. En face, Montpellier qui sort d'une belle performance non récompensée à Bayonne voudra s'imposer devant son public et accrocher un cador qui lui manque en ce début de saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3901 vote(s) Montpellier Match nul Toulouse

Victoire de Montpellier, bonus défensif pour Toulouse

Brive - Bordeaux

Le promu briviste sait recevoir à domicile, et les cadors le savent puisque Clermont ou Toulouse y sont déjà tombés cette saison. Nénamoins l'absence d'Olding est une donnée importante d'autant que Bordeaux va se déplacer avec une équipe pour le moins très solide en Corrèze. Les stars Higginbotham ou Cordero et nous voyons pour cela Bordeaux être la première équipe à s'imposer là bas.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3800 vote(s) Brive Match nul Bordeaux

Victoire de l'UBB, bonus défensif pour Brive

Pau - Castres

Les Palois, une des surprises de ce début de saison, on vu leur avance chuter quelque peu après deux défaites consécutives dont une à domicile face au Racing. Néanmoins, les Béarnais afficheront une équipe solide ce samedi, face à une équipe de Castres qui n'a pas pris un point à l'extérieur pour l'instant. Ce ne devrait encore pas être pour cette fois pour le CO.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3498 vote(s) Pau Match nul Castres

Victoire de Pau

Toulon - Bayonne

Voilà un match pour enfin faire frémir Mayol, franchement pas emballé en ce début de saison, il faut le dire. L'équipe alignée sera la même que celle qui a perdu de peu à Paris la semaine passée et face à une équipe bayonnaise surprise de ce début de saison mais qui se déplacera en faisant tourner, le RCT devrait empocher le bonus offensif.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3661 vote(s) Toulon Match nul Bayonne

Victoire bonifiée de Toulon

Agen - Stade français

Le Stade Français va se déplacer sur la pelouse d'Armandie pour faire y un coup comme la saison dernière. Le club de la capitale aurait comme idée aussi d'enfin entamer une dynamique pour quitter la dernière place après l'avoir emporté face à Toulon la semaine passée. En face, les Agenais devraient confirmer leur bon match nul décroché sur la pelouse du Racing le week-end dernier.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3456 vote(s) Agen Match nul Stade français

Victoire d'Agen, bonus défensif pour Paris

La Rochelle - Racing 92

Un gros choc en soirée du samedi sera à Deflandre. Et même si les Rochelais sont parfois brouillons en ce début de saison, tout comme le Racing d'ailleurs, à domicile et poussés par la ferveur d'un public exceptionnel, les Maritimes devraient l'emporter au terme d'un match serré.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3356 vote(s) La Rochelle Match nul Racing 92

Victoire de La Rochelle, bonus défensif pour le Racing 92

Clermont - Lyon

Énorme affiche au Michelin ou Clermont reçoit le leader, Lyon, toujours invaincu cette saison. Dans ce match du dimanche, les Auvergnats aligneront une équipe très solide et juste avant un week-end de repos, nous voyons les Lyonnais tomber pour la première fois de la saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 3590 vote(s) Clermont Match nul Lyon

Victoire de Clermont, bonus défensif pour Lyon