En pleine confiance après leur victoire bonifiée (22-31) au Michelin sur la pelouse de Clermont, l'Union Bordeaux-Bègles de Christophe Urios avait l'opportunité de conforter leur place de leader au classement en accueillant le Castres olympique à la lutte pour le maintien. Une occasion saisie par les joueurs de l'UBB qui ont battu dans la douleur le CO (26-24) à Chaban-Delmas avec notamment deux essais marqués par Blair Connor (32e) et Mahamadou Diaby (38e). En face, Castres a fait plus que résisté en inscrivant quatre essais par Caminati (6e), Capo Ortega (24e), Nakosi (53e) et Jelonch (75e).

Plus d'informations à suivre...