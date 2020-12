Voici le communiqué du club :

"Le club a pris connaissance de la diffusion de tweets postés en 2012 par notre joueur Guido Petti. Les propos tenus sont complètement contraires aux valeurs prônées par l’Union Bordeaux Bègles, qui s’est construite dans le respect et la multiculturalité, et nous les condamnons fermement. Nous tenons aussi à exprimer notre surprise, car ces tweets sont à l’opposé du garçon équilibré et irréprochable que nous avons accueilli à l'UBB en début de saison. Notre joueur a publiquement exprimé ses excuses, et sera entendu par la direction du club dès son retour en Gironde."