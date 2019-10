La 62e minute a été une action symptomatique. La passe au pied trop longue de Rado avec avantage en cours dans l’en-but a vu l’incroyable rebond propre au ballon ovale éviter de sortir en ballon mort, lober l’arrière parisien et venir dans les bras de Gérondeau qui attendait ce coup du sort, au cas où, pour aller marquer le 4e essai.

Avant cela, les Parisiens n’ont connu qu’un secteur plutôt favorable : la mêlée fermée. Wihongi dans le collimateur, l’épreuve de force a souvent permis aux soldats roses de glaner des pénalités. Mais à part ceci, le néant, si ce n'est un éclair de Combrinck marquant un essai pour l'honneur en guise d'exploit personnel.

Triste pour le Real Madrid du rugby

Castres a franchi et le CO a été dans l’avancée. Castres a joué et le CO a transpercé en nombre d’occasions une défense stadiste avec autant de solutions que son attaque. C’est pour dire. Alors que les Tarnais ont pris le temps de gagner ce match en respectant d'abord le jeu, dans les pas et les buts d’un excellent Dumora, les joueurs de Reggiardo ont ensuite réussi à inscrire quatre essais pour un bonus offensif des plus logique et un match en forme de victoire référence pour cet après Urios.

Avant même la fin de cette sixième journée, Paris est dernier du classement de Top 14 avec cette cinquième défaite en six matches. Triste pour le Real Madrid du rugby, comme l’avait rêvé et communiqué le propriétaire allemand d’un Stade Français qui devrait voir quelques changements au sein de son staff technique dans les prochains jours.