Ils s'appellent Ordas, Ruru, Luc, Monribot... Ce sont les héros basques qui ont profité de l'ouverture du championnat ce samedi pour surprendre le Racing 92 sur ses terres. Une performance que l'Aviron n'avait pas réalisé en championnat depuis la saison 2003-2004 (10-16). En ce temps-là, les choses étaient bien différentes puisque les deux formations évoluaient à l'échelon inférieur. Ce qui était encore le Métro Racing 92 évoluait à Colombes et s'accrochait péniblement au professionnalisme. En face, l'Aviron Bayonnais caracolait en tête du championnat en compagnie du FC Auch. Les deux clubs retrouveront l’Élite la saison suivante. Les Basques profiteront de l'occasion pour s'allier à un partenaire important : Alain Afflelou.

Depuis les deux formations Ciel et Blanc ce sont affrontées à 17 reprises, toujours dans l’Élite, et même en Challenge Européen en 2009. Dans cette compétition et guidé par Rémy Martin, l'Aviron s’était également imposé à Colombes 16-20, contre les coéquipiers de Sébastien Chabal et Lionel Nallet. Depuis cette rencontre les Franciliens avaient pris le dessus sur leurs homologues Basques. En 14 rencontres, leur bilan était de 11 victoires dont 5 à Jean Dauger. Des chiffres qui accentuent un peu plus l'ampleur de la performance des hommes de Yannick Bru ce samedi..