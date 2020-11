D'entrée, on assistait pourtant à une domination d'ensemble des Héraultais, sur la conservation et l'occupation territoriale. Alex Lozowski inscrira d'ailleurs les premiers points de la rencontre (0-3, 4 ème), conséquence d'une jolie action sur les 22 mètres Basques. Rapidement, les hommes de Yannick Bru hissent le curseur, sur le jeu au sol notamment. Après que Gaëtan Germain passa une pénalité des 50 mètres (3-3, 7 ème), on pouvait ressentir cette abnégation et cette volonté d'aller chercher le porteur de balle adverse du côté Bayonnais. Joseva Ravouvou, opportuniste, en profite pour s'immiscer dans la ligne en interceptant un service de Jan Serfontein, et se rappellera au bon souvenir de son passé de joueur à sept, pour griller la politesse à tout le monde et s'en aller inscrire son cinquième essai de la saison en solitaire (10-3, 13 ème).

Coup dur pour le MHR, pas très fringant, mais gardant une mainmise sur les débats, avec un toujours aussi remuant Cobus Reinach, malgré un manque cruel de concrétisation dans les moments décisifs. Les troupes de Xavier Garbajosa iront bien derrière la ligne par Alexandre Bécognée juste avant la pause mais l'essai sera refusé par Monsieur Cardona pour une faute de main au départ de l'action après l'appel à la vidéo. Comme un symbole. L'Aviron pointe à la pause avec un petit pécule (13-6, 40 ème) après une fin de première période ponctuée d'un jeu de pression au pied et d'usure systématique aux abords de la ligne médiane. L'Aviron ayant perdu son capitaine Jean Monribot sorti sérieusement sur blessure, les Basques allaient-ils avoir les épaules assez solides pour s'offrir les Cistes ?

Joseva Ravouvou, élément déclencheur

Le second acte verra une montée en régime des locaux, très entreprenants et faisant preuve d'un froid réalisme avec un buteur de la trempe de Gaëtan auteur d'un 100 % ce soir (7/7). Aymeric Luc déposera son vis-à-vis sur un service au pied d'école de Maxime Lafage, pour une sentence quasiment actée (20-6, 50 ème). Un écart substantiel et suffisant pour voir venir. Les Cistes, imprécis à foison et manquant de repères avec de nombreux changements intervenus, ne parviendront que trop rarement à imposer leur rugby. Si Fulgence Ouedraogo profite d'un travail dans l'axe de Caleb Timu pour adoucir la note (26-13, 68 ème), le sentiment que les Héraultais manquent de liant prédomine toutefois. Une réaction d'orgueil des Héraultais dans le final (29-20, 76 ème) et un essai de pénalité accordé, pourra faire croire à un rapprochement d'un éventuel bonus défensif.

Improbable, tant le MHR a balbutié ses dernières possessions face à l'envie Bayonnaise. Bayonne remplit son contrat après quelques sorties douteuses dans le système défensif. Ce succès permet de ramener la sérénité et installe l'Aviron dans le milieu de tableau avant la prochaine réception la semaine prochaine de Toulon. Un autre écueil, un autre défi pour les garçons de Yannick Bru. Montpellier cède irrémédiablement à l'extérieur, une donnée qui se répète à l'envie pour les visiteurs depuis de nombreux mois. Pouvait-il en être autrement ? Le MHR souffre de l'absence de ses internationaux, et la conception du groupe fut établie avec le concours d'espoirs loin de démériter à Jean-Dauger. La réception de Castres samedi prochain s'annoncera capitale pour la suite.