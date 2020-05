La fin du confinement marque aussi le retour au travail pour le staff de l'Aviron bayonnais. Le manager Yannick Bru et l'ensemble des entraîneurs se retrouvent pour échafauder un plan de reprise alors que le Top 14 doit, pour l'instant, reprendre ses droits le 5 septembre prochain. Avec l'arrêt des compétitions depuis le début du mois de mars, rien ne doit être laissé au hasard lors du retour à l'entraînement alors que les clubs vont aussi devoir opérer des aménagements pour garantir la sécurité sanitaire à ses employés. C'est d'ailleurs pour cela que les joueurs sont toujours en chômage partiel pour l'instant. Le staff doit s'activer pour répondre au plus vite au nouveau cahier des charges voulu par le gouvernement mais aussi par la commission médicale de la Ligue avant de pouvoir les accueillir dans un stade Jean-Dauger mieux adapté et désinfecté.

Yannick bru détaille son plan de reprises dans les colonnes de Sud Ouest. La phase 0 sera d'évaluer l’état de santé physique et psychologique du groupe après cette longue phase de confinement.Un travail qui devrait être réalisé à distance. La phase 1 pourrait ensuite débuter dès la semaine prochaine. A partir du 18 mai, les joueurs pourraient être amenés à passer des tests virologiques et biologiques, à condition que les sportifs professionnels puissent accéder au dépistage avant le reste de la population. Une fois lancée, cette phase devrait durer une semaine. Le staff technique a ensuite prévu une semaine de travail physique individuel de réathlétisation avant un retour à l'entraînement « collectif », qui marquera le début de la phase 2. Des groupes de quatre joueurs seront constitués et ils seront espacés de dix mètres. Les groupes seront fixes pour n'isoler que quatre joueurs si jamais un joueur venait à contracter le coronavirus.

La phase 3 débutera au mois de juillet avec une préparation estivale encore à définir en fonction de l'avancée des mesures gouvernementales dans les prochaines semaines. Mais le staff technique souhaiterait disputer trois matchs amicaux les 14, 21 et 28 août. Agen et Bordeaux seraient déjà d'accord pour affronter l'Aviron.