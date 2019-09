Après Castres, le champion de France 2018, c’est La Rochelle, demi-finaliste la saison dernière, qui est tombée à Jean-Dauger. Grâce à deux essais de Luamanu (35e) et Alofa (61e) plus le pied précis de ses buteurs Fajardo et Barthélémy, les Bayonnais remportent leur troisième succès (23-22) en cinq journées de Top 14. De leur côté, les Rochelais n’ont toujours pas trouvé la clé du succès en déplacement après s’être déjà inclinés à Clermont et Montpellier lors de leurs deux précédentes sorties. Ils peuvent nourrir de gros regrets alors que l’Aviron a joué pendant plus d’une mi-temps à 14 contre 15 à la suite d’un carton rouge pour Johnston (40e) coupable d’un jeu dangereux sur Kerr-Barlow.

Les Maritimes ont pourtant attaqué fort cette partie avec deux réalisations signées Timani (9e), le jour de ses 29 ans, et Favre (18e) pour mener 12-0. Mais petit à petit, les Basques ont réagi. D’abord par un essai opportuniste de Luamanu (35e) sur un ballon récupéré dans un ruck à 5 mètres de l’en-but rochelais, puis par une pénalité de Fajardo (40e+5).

Menés 12-10 à la pause et en infériorité numérique, on voyait difficilement comment les hommes de Yannick Bru allaient s’en sortir. Mais avec une mêlée dominatrice à 7 contre 8, ajoutée à l’indiscipline des Rochelais qui sont sortis complètement du match, les Basques ont su faire la différence. Après l’essai d’Alofa et une pénalité de Barthélémy (23-15, 69e), les Maritimes se sont enfin repris grâce à un bel essai de Retière, transformé par James (23-22, 76e). Mais le réveil a été trop tardif. Le score n’évoluera plus après une belle maîtrise de balle des Basques dans les dernières minutes. Les hommes de Jono Gibbes ne se consoleront certainement pas avec leur premier point de bonus décroché à l’extérieur cette saison.

L’Aviron a vaincu le signe indien

Cette victoire permet à l’Aviron bayonnais de mettre fin à une mauvaise série de quatre défaites consécutives, Top 14 et Challenge Cup confondus, face aux Maritimes, qui l’avaient notamment emporté lors de leurs deux dernières visites à Jean-Dauger. Avec 13 points en cinq journées, les Basques réalisent un bon début de saison.

Ce n’est pas vraiment le cas des Rochelais qui, certes, restent invaincus sur leurs terres de Marcel-Deflandre mais ont toujours autant de mal à s’exporter. Peut-être que le déclic se produira à Toulon le 6 octobre ? Romain Sazy et ses partenaires se souviennent forcément que c’est à Mayol qu’ils avaient décroché leur première victoire en déplacement la saison dernière. Ils signeraient des deux mains pour que le même scénario se reproduise cette année.