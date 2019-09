"Je tiens à m'excuser auprès de nos supporters, venus nombreux. Je ne suis pas fier de moi. Les joueurs ne se mettent pas tout seul sur le terrain. C'est moi qui fais les choix. Je suis responsable. J'ai loupé des choses dans la semaine. On va travailler dur, se remettre en question. C'est moi qui entraîne l'équipe, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui choisis les joueurs. Je peux garantir du travail et de l'humilité durant la semaine. C'est le moment de se retrouver autour d'un objectif. Je ne suis pas inquiet, mais aujourd'hui, on est dans le dur. C'est là qu'on voit les hommes."