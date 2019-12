Comme nous l’écrivions mercredi, une fracture du péroné gauche avait d'abord été redoutée mais les examens passés lundi avait été rassurants. Cependant, le jeune ailier est touché au genou et son indisponibilité pourrait être de plus de trois mois. " Samuel est en train de passer des examens complémentaires ce matin expliquait son entraîneur Franck Azéma. Il est touché sur un ligament postérieur du genou gauche et les examens sont faits pour voir si ce n’est pas plus grave car des fibres du ligament croisé antérieur étaient également touchées. Si le postérieur est touché, c’est trois mois d’arrêt. Après, si c'est plus grave, on se retrouvera sur des délais plus longs, de six, sept ou huit mois. On croise les doigts mais on sait que cela a été un choc violent. "

L’ailier clermontois, auteur d’un très bon début de saison et observé également par le staff de l’équipe de France avait dû quitté le terrain au bout de cinq minutes contre Bath dimanche dernier après un choc dans les airs.