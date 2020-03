Les Agenais n'y arrivent décidément pas à domicile. Alors que le SUA avait réussi une performance majuscule la semaine passée à Brive, il est de nouveau retombé dans ses travers malgré une première mi-temps satisfaisante. À 15 partout, vent de face, le SUA s'était donné les moyens d'y croire. "On fait une très bonne première mi-temps" s'accorde à dire Christophe Laussucq. "À la mi-temps, j'y croyais". En effet, il y avait de quoi avec un jeu agenais enthousiasmant et de beaux mouvements sur les extérieurs amenés par la paire de centre Decron-Vaka.

Des décalages que les Agenais n'ont plus réussi en deuxième mi-temps, la faute à un gros manque de possession. "On a aucune possession, on est sanctionné à chaque fois" admet le technicien agenais. Des mots que les statistiques vont appuyer quand l'on voit que la possession est très équilibrée à la pause mais qu'elle atteint les 70% en faveur des Clermontois à la fin de la rencontre.

" C'est plein de petits détails "

Un grand écart au score en deuxième mi-temps mais qui se joue pourtant sur des détails si l'on en croit le troisième ligne Lot et Garonnais Jessy Jegerlehner. "On prend des pénalités, des bras cassés, on se fait intercepter, c'est plein de petits détails" qui font basculer ce match en défaveur du SUA d'après l'Agenais aux 12 plaquages durant la rencontre. Une défense qui n'aura pas suffi. Mais Agen ne semble pas avoir été impressionné. "On rivalise en première mi-temps, on les fait déjouer en touche" tempère Jegerlehner et à juste titre car la touche agenaise, l'une des meilleures dans l'exercice du contre, a encore fait de belles prouesses. Mais la grosse faillite dans le secteur de la mêlée fermée et les imprécisions auront eu raison des ambitions du SUA.

Le SUA joue donc aux montagnes russes et à se faire peur avec des belles prestations à l'extérieur. "On joue peut-être plus relâchés à l'extérieur mais je suis pas sûr, on ne ferme pas le jeu même à domicile" pense Jegerlehner. Mais si le troisième ligne ne veut pas croire à "une malédiction", la mal est bel et bien là. Le SUA n'a plus gagné à domicile à Armandie depuis le 19 octobre dernier et un succès contre le Stade Français (27-14). Une situation qu'il faudra inverser au plus vite avec la réception importantissime de Pau, "un match de la mort" pour Léo Berdeu.

Par Kenny Ramoussin