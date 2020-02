Les Brivistes éprouvaient les pires difficultés en début de rencontre. Peu inspirés sur leurs possessions, les Corréziens subissaient les envies offensives d'un SUA décomplexé dans le premier acte. Léo Berdeu s'illustrera en déchirant le rideau défensif du CAB, pour offrir une passe décisive imparable à Loris Tolot tout heureux de l'aubaine (3-10, 20 ème). Scénario qui se répète ou presque dans l’exécution quelques minutes plus tard, après une course de Sam Vaka au milieu d'une défense Briviste attentiste; le centre des visiteurs fixe et offre l'essai à Benitio Masilevu qui file entre les poteaux (3-17, 29 ème).

Ambiance glaciale au Stade Amédée-Domenech, Agen récite son rugby sur des lancements pertinents et démontre une belle vélocité dans les duels. La réaction d'orgueil ne se fera toutefois pas attendre, suite à une longue séquence dans les 22 mètres des Lot-et-Garonnais, Enzo Hervé flaire le bon coup et envoie d'un retour intérieur, son ailier Joris Jurand en terre promise (13-17, 40 ème). De quoi relancer les débats et permettre aux troupes de Jérémy Davidson de renverser une nouvelle situation compromise ?

La touche corrézienne en perdition

Peu impressionnés, sûrs de leurs faits offensivement avec des lancements séduisants, les visiteurs n'abdiqueront jamais. Loris Tolot enfoncera le clou après un rebond favorable sur un jeu au pied à suivre de Léo Berdeu (auteur d'un 100 % aux tirs aux buts) et inscrira un doublé fatal au CAB et ses aspirations d'un retour inespéré (16-24, 56 ème). Brouillons, indisciplinés, faisant preuve d'une incroyable fébrilité en touche (10 lancers perdus, un record en la matière), Brive s'est privé de précieuses munitions et n'aura montré que trop rarement de la sérénité pour inverser la vapeur. Déterminés à chercher un résultat, le SUA et son collectif poursuivra son oeuvre. Léo Berdeu corsera l'addition et sécurisera un tableau d'affichage éloquent en faveur des siens pour une victoire méritée.

Agen relance tout ou presque en fond de classement, délaissant sa place de lanterne rouge au détriment de la Section Paloise. Au-delà du résultat, c'est le contenu et les attitudes qui auront convaincu, après un lourd revers concédé face à Castres la semaine dernière, le SUA réceptionnera Clermont la prochaine journée dans de meilleures conditions. Brive s'est tiré une balle dans le pied. Une deuxième défaite à domicile qui surgit au pire des moments. Le sprint final s'annonce terrible, pas de quoi s'apitoyer, Lyon sera le prochain visiteur dès la semaine prochaine.