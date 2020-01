Quel suspense à Jean-Dauger, et quelle fin de match entre Bayonne et Agen (22-23) ! Les deux concurrents directs dans la course au maintien disputaient, ce dimanche, un match capital. Et alors que l'Aviron s'était imposé sur la pelouse d'Armandie au match aller, le SUA a réalisé le même exploit, au terme d'une rencontre très disputée. Johann Sadie (22e) a inscrit le premier essai de ce match, avant la réplique, quelques minutes plus tard de Guillaume Rouet (28e). Au cœur d'un duel de buteurs, entre Maxime Lafage et Raphaël Lagarde, Bayonne a tenu le score durant la majorité de la seconde période.

Mais l'Aviron n'est jamais parvenu à faire le break et à distancer son adversaire. Brandon Fajardo a laissé échapper six points au pied dans le dernier quart d'heure. Avant une balle de match agenaise convertie dans l'en-but par Jamie-Jerry Taulagi (78e), et convertie par Léo Berdeu. Le SUA n'est plus la lanterne rouge du Top 14.

Le choc entre Bayonne et Agen a tenu toutes ses promesses. De la première… à la dernière minute. Voilà le genre de scénario qui pourrait décider de beaucoup de choses à l’issue de la phase régulière. Derniers du classement, dos au mur après une série de douze défaites consécutives, toutes compétitions confondues, les joueurs de Christophe Laussucq ont réalisé une opération parfaite, cet après-midi. Une victoire, presque miraculeuse, en terres basques.

Bayonne peut s’en vouloir

Au terme d’un match plaisant, où l’enjeu n’a pas tué le jeu, Bayonne et Agen sont toujours restés très proches au tableau d’affichage. C’est pourtant l’Aviron de Yannick Bru qui a pris un léger ascendant au retour des vestiaires. Mais à l’image des deux échecs au pied de Brandon Fajardo, les « Ciel et Blanc » ont parfois manqué de réalisme et n’ont pas su tuer le match. Eux qui avaient, un peu plus tôt dans la partie, inscrit leur premier essai en Top 14 depuis plus de trois matches.

Mais en face, Agen n’a jamais abdiqué. Malgré une fin de match poussive sur le plan physique, le SUA a concrétisé son unique balle de match. Grâce à ce succès, la formation lot-et-garonnais récolte de précieux points et n’occupe plus la dernière place du classement. En face, Bayonne court toujours après une première victoire en championnat depuis le mois d’octobre. Voilà une défaite qui devrait faire mal à la tête des coéquipiers de Jean Monribot.