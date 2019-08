La tension et la pression d’une rencontre capitale en vue de demeurer en top 14 à la fin de la saison a bien été présente tout au long de cet Agen – Brive. Le jeu n’ainsi pas été au cœur de toutes les attentions, au détriment d’un certain réalisme et d’une pression au pied sur adversaire.

Il aura d’ailleurs fallu attendre la 16e minute pour voire Raphaël Lagarde ouvrir le score d’une pénalité. Dans la même veine, Paul Abadie (43e) pour le SUA puis Alex Dunbar (47e, l’international écossais fêtant là son premier essai avec son nouveau club) pour le CABCL ont attendu le retour des vestiaires pour marquer les premiers essais.

L’apport du jeu au pied long de Berdeu

L’essentiel du score aura donc été un mano a mano au score entre ces deux équipes qui sont censées lutter jusqu’au bout pour le maintien. L’apport du jeu au pied long de Berdeu aura ainsi compté, comme cette pénalité du 16-10 de plus de 50m en coin (68e). Pourtant, dans les pas d’une mêlée corrézienne qui a dominé la deuxième partie du match, les hommes de Davidson auraient pu revenir dans les clous du bonus défensif, voire l’emporter. Mais la maladresse (des deux camps) et le carton rouge de Buliruarua (plaquage en l’air avec tête retombant au sol de Berdeu) ont stoppé net les intentions des Coujoux.

Toujours dans une rencontre importante pour le maintien, le SUA se déplacera pour la première fois de sa saison à Pau lors de la prochaine journée. Les promus brivistes seront remobilisés avec ce derby contre Clermont qui passionne tant.