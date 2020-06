"Les joueurs ont tous signé l'accord sur une baisse de 20 % pour les salaires supérieurs à 5.000 euros (brut)", précise l'UBB. L'UBB, en tête du championnat au moment de son arrêt en mars suite à la pandémie de Covid-19, est le neuvième club du Top 14 à avoir trouvé un accord pour une baisse de salaire de son effectif après Castres, Clermont, La Rochelle, Lyon, Montpellier, Toulon, Toulouse et Pau. Les clubs du rugby français se sont engagés dans la réduction de leur masse salariale afin de compenser leurs difficultés financières consécutives à la crise sanitaire.

Dans un entretien à Sud Ouest, le président du club girondin Laurent Marti explique n'avoir "jamais douté car je sais l'état d'esprit qui règne à l'UBB, avec un manager (Christophe Urios) qui poussait dans ce sens". "On a tout expliqué aux joueurs avec des chiffres très précis, avec un retour à meilleure fortune qui est clair, transparent, et qui n'est pas inatteignable, poursuit le dirigeant. Les joueurs ont fait un effort que l'on peut qualifier d'un des plus importants du rugby français, et ça, c'est très appréciable", poursuit le dirigeant.