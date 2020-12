Alors qu'ils avaient érigé la Champions Cup, si ce n'est en priorité, au moins en objectif sérieux, les Toulonnais ont vécu un scénario rocambolesque ce week-end, et sont quasi-éliminés de la compétition. « C'est un contexte assez compliqué, on verra ce qu'il se passe d'ici la fin de la compétition, admettait Bruce Devaux en milieu de semaine. On ne s'attendait clairement pas à ça, mais on souhaite désormais se focaliser sur le Top14, et on verra ce qu'il se passe. » La croix n'est donc pas « définitive », mais les Rouge et Noir sont bien conscients de devoir désormais donner la priorité à leur championnat domestique. Et ça tombe bien : après avoir défrayé l'actualité rugby hors des terrains, les Varois renouent avec le Top14 ce dimanche, et auront sans nul doute à cœur de pouvoir évacuer leur frustration crampons aux pieds. Et pour ce faire, la priorité pour les Toulonnais a été de rapidement basculer sur des pensées sportives... et positives. "Sincèrement nous ne sommes quasiment pas revenus sur les Scarlets, c'est un sujet que nous sommes parvenus à bâcher assez rapidement, appréciait Raphaël Lakafia. On a basculé de suite sur le match de Clermont. Beaucoup de choses se sont dites dans la presse et à travers des communiqués, ça suffit. Au sein du groupe, nous avons envie de faire un gros match contre Clermont."

"Bien terminer 2020 et lancer du mieux possible l'année suivante"

À Mayol, peu après à 21 heures, les Toulonnais retrouveront donc la douceur des terrains, avec la ferme intention de montrer que l'épisode Scarlets est bien derrière eux. L'occasion est d'autant plus belle que Toulon ne croisera pas seulement le fer avec l'ASMCA, devenue depuis une quinzaine d'année son meilleur ennemi, mais surtout avec un candidat affirmé aux phases finales, qui a très exactement le même nombre de points au classement général (28, bien qu'avec un match de retard). Si on ajoute que cet ultime choc de 2020 peut permettre à Toulon de rendre son invincibilité à Mayol sur une année complète (ce que le RCT n'a plus fait depuis 2012), et voilà que les enjeux semblent multiples pour des Varois déterminés à terminer l'année sur une excellente note. "Les autres sports sont en trêve en ce moment, ce qui donne de la visibilité au rugby, notait en ce sens Bruce Devaux. Il est important pour nous de remporter ce dernier match, pour bien terminer 2020 et lancer du mieux possible l'année suivante". Terminer sur une bonne note, face à un adversaire trois étoiles, concurrent au top 6 et qui, de surplus, ne s'est plus imposé à Mayol depuis 2011 (et contre lequel le RCT reste sur huit victoires consécutives à domicile ) ? L'occasion semble en tout cas parfaite pour boucler une année 2020 qui aura permis au RCT de retrouver le devant de la scène, avant de basculer sur une année 2021 qui pourrait, éventuellement, permettre à Toulon de retrouver le goût des phases finales... Et d'un nouveau trophée ? On jurerait que les Toulonnais en ont glissé quelques lignes sur leur liste au Père Noël...