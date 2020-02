La commission l'a reconnu coupable de "jeux dangereux" pour avoir notamment "soulevé un adversaire du sol et l'avoir laissé tomber ou poussé vers le sol" lors de la rencontre de Top 14. Doumayrou pourra être de retour sur une pelouse à partir du 23 mars. Il rate donc quatre rencontres du championnat de France, contre le Stade Français, Toulon, le Racing et Bordeaux-Bègles, et devrait revenir le 28 mars, à Brive. La suspension est assortie d'une amende de 1.000 euros avec sursis, pour contestation lors de la même rencontre. Au passage, son club écope d'un blâme pour les mêmes faits.

La commission a également sanctionné d'une suspension de trois semaines Marc-Antoine Rallier, talonneur du Castres Olympique, lui aussi exclu pour une charge à l'épaule sur la tête d'Antonie Claasen contre le Racing 92. Il rate une seule rencontre de Top 14, à Agen. John Ulugia, talonneur néo-zélandais de Clermont sanctionné d'un carton jaune contre le Stade Français, rate lui trois rencontres, contre Pau, Bordeaux-Bègles et Agen. Il pourra faire son retour à partir du 1er mars.