Tayeb : "Nous ne sommes pas champion de France"

Henry Chavancy

"On espérait débuter la saison autrement que par une défaite à domicile. Les faits sont là. On ne va pas se mettre la tête à l'envers et s'enterrer. C'est difficile à chaud d'expliquer ce résultat, mais je crois qu'il est logique. Les absents, ce n'est pas une excuse. Hors de question de se servir de ça pour expliquer nos défaites. Notre effectif est de qualité et si on aspire à de belles choses, on ne peut pas se cacher derrière les absents. Surtout que d'autres clubs sont dans la même situation que nous. Sur le plan physique, nous n'avons pas pris la mesure des Bayonnais. Et notre jeu très brouillon en seconde période leur a permis de lire plus facilement notre attaque et de bien défendre. Nous n'avons pas su jouer dans l'avancée et nous n'avons pas pu perturber leur défense. Tout est lié finalement."

Philippe Tayeb (président du directoire de l'Aviron bayonnais)

"Commencer par une victoire au Racing, c'est inespéré. On va l'apprécier humblement. Nous sommes toujours dans la lignée du travail que l'on fournit, avec beaucoup d'humilité. Et dans la continuité de la fin de saison dernière. Nous ne sommes pas non plus champion de France ce soir. Nous ne sommes qu'au rendez-vous de la première journée. Mais malgré quelques joueurs absents retenus pour le Mondial, on s'aperçoit que nous avons un groupe homogène. Il faudra que nous soyons au rendez-vous de notre premier match à domicile le week-end prochain face à l'ASM Clermont-Auvergne. Le stade sera plein."