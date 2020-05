Stade français : Landreau s’en va

Fabrice Landreau ne sera pas présent la saison prochaine au Stade français. Le directeur sportif a trouvé un accord avec le directeur général Thomas Lombard afin de rompre son contrat.

L’ancien talonneur du club de la capitale, qui avait soulevé le bouclier de Brennus en 2000 en tant que joueur, était revenu dans les rangs du club de la capitale en janvier 2019 dans une période de troubles où Julien Dupuy et Robert Mohr avaient été écartés peu de temps avant. C’est sur les recommandations de Pieter De Villiers, alors entraîneur des avants, que le manager Heyneke Meyer avait décidé de recruter Fabrice Landreau. Ce dernier, qui avait déjà entraîné le club avec Fabien Galthié (2004-2009) avec un nouveau bouclier de Brennus à la clé (2007), avait pour fonction le titre de directeur sportif et œuvrait notamment dans les domaines de la formation et du recrutement. Selon nos informations, Fabrice Landreau souhaitait se rapprocher de sa famille qui vit en Charentes.