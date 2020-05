Ben Tameifuna (Racing 92)

Il n'a joué que sept matchs de Top 14 cette saison. Mais si les Racingmen en ont gagné six pour réaliser une remontée spectaculaire au classement, le pilier droit tongien n'y est pas pour rien. Revenu de la Coupe du monde en affichant 160 kg sur la balance, Tameifuna a travaillé pendant deux mois pour retrouver son poids de forme. Auteur d'une performance majuscule pour son retour contre Montpellier, il a également été décisif en sortie de banc lors de la courte victoire du Racing face à Toulouse, apportant toute sa puissance en mêlée comme dans le jeu courant. Il ne sera plus un atout pour le Racing la saison prochaine, lui qui a choisi de rejoindre l'UBB.

Lourens Adriaanse (Pau)

Déjà le taulier de la Section lors de l'exercice précédent (24 matchs de Top 14 en 2018-2019), le Sud-Africain a continué sur sa lancée cette saison. Ce spécialiste de la mêlée a dégoûté bon nombre de gauchers adverses, avec en point d'orgue la courte victoire obtenue à Bayonne lors de la 9e journée. Ce soir-là, l'ancien joueur des Sharks avait joué l'intégralité de la rencontre et avait été l'une des clés du succès palois. À 32 ans, l'ancien Springbok (6 sélections) continue d'impressionner dans le Béarn.

Paul Alo-Emile (Stade français)

Avec les autres internationaux Fickou, Matera, Sanchez, Latu ou Nayacalevu, le retour du pilier samoan de la Coupe du monde correspond à la période où le Stade français a commencé à sortir la tête de l'eau. Amenant toute sa puissance au pack parisien, le joueur de 123 kg a été titularisé à huit reprises en neuf matchs de Top 14. Il a été notamment déterminant lors du bonus défensif obtenu à Brive avec 80 minutes au compteur, ou lors du match nul arraché à Montpellier lors de la 12e journée. Pour sa cinquième saison dans la capitale, Alo-Emile est resté l'un des droitiers de référence du championnat.

Paul Alo-Emile (Stade français)Icon Sport

Uini Atonio (La Rochelle)

On ne présente plus le vice-capitaine de La Rochelle. Le colossal (1,96 m, 152 kg) international français arrive à la trentaine et continue d'être un élément clé du collectif maritime. Homme du match face au Stade français lors de la 2e journée, une blessure face à Bayonne l'a privé de trois mois de compétition, ce qui explique qu'il n'ait joué que neuf rencontres de championnat cette saison. Mais sur le terrain, Atonio reste le joueur que l'on connaît, puissant, très mobile, et possédant une adresse incroyable lui permettant de faire jouer ses coéquipiers derrière lui.

Mohamed Haouas (Montpellier)

Quatrième dans la hiérarchie des droitiers au MHR la saison dernière, Mohamed Haouas a complètement explosé lors de l'exercice 2019-2020. Pilier au tempérament sulfureux, le protégé de Mohed Altrad a laissé ses anciens déboires de côté pour devenir l'un des fers de lance du pack montpelliérain, avec 11 titularisations en Top 14. Cette force de la nature (1,85 m, 127 kg), affiche une mobilité et une tonicité rares. Des qualités qui ont tapé dans l'oeil de Fabien Galthié, nouveau sélectionneur du XV de France, qui en a fait son titulaire pour le 6 Nations 2020.

Davit Zirakashvili (Clermont)

Taulier du Top 14 depuis 15 ans, ce n'est pas pour sa dernière saison que Davit Zirakachvili (36 ans) allait faire de la figuration. Toujours intraitable en mêlée fermée et précieux par son activité dans le jeu courant, l'internatonal géorgien (42 sélections) et resté le droitier clermontois avec le plus de temps de jeu en championnat. Cette saison, il a pris part à 12 rencontres de Top 14, pour 9 titularisations. Cette légende de l'ASM n'aura malheureusement pas eu l'occasion de faire ses adieux à Michelin comme il le voulait.

Top 14 - Davit Zirakashvili (Clermont) contre La RochelleIcon Sport

Beka Gigashvili (Toulon)

Un autre joueur privé d'une partie de la saison à cause de la Coupe du monde. S'il n'a joué que six petits matchs de Top 14 cette saison, l'ancien Grenoblois a suffisamment marqué les esprits pour faire partie de nos huit sélectionnés. D'une solidité impressionnante en mêlée fermée, il a aussi été l'un des principaux atouts puissance du RCT près de la ligne adverse, avec notamment un essai marqué face à Clermont lors de la 11e journée. La première saison du Géorgien sur la Rade laisse derrière elle de belles promesses.

Emerick Setiano (Toulon)

Surprise de la liste du XV de France pour le Mondial japonais, l'ancien pensionnaire du Pôle Espoirs de Tours est revenu dans le Var avec un nouveau statut. Il a partagé son temps de jeu avec Beka Gigashvili sur les huit matchs de championnat qu'il a joué cette saison, formant une paire de piliers droits que de nombreux clubs auraient envié au RCT. Et l'Angevin de 23 ans montait encore en puissance avant l'interruption brutale du Top 14, avec deux performances majuscules livrées face à La Rochelle puis le Stade français.