"Après ma blessure survenue ce week-end contre Lyon, saison terminée. Rupture du tendon rotulien, opération programmée ce jeudi, 6 à 9 mois d'arrêt. Déçu de les quitter, je souhaite une bonne fin de saison à mes coéquipiers", a écrit le joueur qui a passé des examens médicaux lundi.

Paiva, 24 ans, formé à l'UBB, a profité des blessures et des sélections de Jefferson Poirot ces derniers mois pour éclater au plus haut niveau. Depuis août 2018, il a disputé 33 matches de Top 14 et 8 de Challenge Européen.

Le club girondin, privé de Poirot retenu en équipe de France pour la suite du Tournoi des VI Nations, ne dispose plus que de deux spécialistes au poste de pilier gauche, le Fidjien Peni Ravai et l'expérimenté Laurent Delboulbès.