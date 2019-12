Reggiardo : "Je suis un Olympien dans l’âme"

Rugbyrama : Qu’avez-vous pensé de la dernière rencontre du CO contre l’ex leader lyonnais (29-12) ?

Mauricio Reggiardo : C’était un match important pour nous. Et à l’arrivée, cela a ressemblé un peu à un match référence. Vous inscrivez quatre essais quand vous n’en concédez aucun. On a aussi plutôt maîtrisé les temps forts et les temps faibles durant la majorité de la rencontre. Tout n’a pas été parfait mais cette prestation s’est rapproché de notre match référence.

Vous travaillez particulièrement la défense et la discipline depuis quelques semaines. Avez-vous été comblé par ces secteurs ?

M.R. : Durant la semaine qui a précédé la réception du LOU, nous avions évoqué le fait que le seul match de Top 14 cette saison où nous avions commis moins de dix fautes était celui contre le Stade Français. Il fallait que ce soit un objectif. C’est un axe de travail important chez nous. C’est aussi pour cela que nous avions fait venir l'ancien arbitre Christophe Berdos la semaine qui a précédé Lyon. S’agissant de la défense, nous avons rattrapé le retard que nous avions. Nous avions aussi évoqué la conservation des ballons. Avec plus de 97% de nos rucks conservés, je suis satisfait.

" On sent qu’on monte en puissance "

Est-ce rassurant de savoir votre club dorénavant à un point des places qualificatives au classement, et six unités de celles de relégation ?

M.R. : Je suis surtout satisfait qu’on ait réussi à aborder favorablement cette réception de Lyon que nous avions ciblé car on savait que c’était un tournant de notre saison. Lors d’une rencontre charnière, le staff et les joueurs ont été à la hauteur. Cela prouve que ce groupe a énormément de caractère, ce qui me rassure. Cette semaine faisait aussi suite à un séminaire avec toutes les composantes du club. Ce qui nous a été bénéfique. Cela nous a aussi permis de savoir un peu plus qui nous sommes et ce que cela représente d’être au Castres Olympique. Il y a enfin un peu plus de repères entre toutes les composantes du squad ou du staff. Cela se ressent. Après, dans notre sport, seuls les résultats valident tout cela. Mais globalement, notre façon de travailler en semaine est de nature à ma rassurer. On sent qu’on monte en puissance.

Top 14 - Mauricio Reggiardo (Castres) en conférence de presse après le match contre BayonneRugbyrama

Le CO se trouve au cœur d’un calendrier très chargé avec deux déplacements à Clermont et Toulon avant une réception du Racing 92. Est-ce une source de motivation ?

M.R. : Nous faisons surtout preuve de beaucoup d’humilité avant d’aborder ces rencontres. Clermont est une équipe qui tourne bien et qui peut vous mettre beaucoup de pression à domicilie. Je pense pourtant que nous nous donnons les moyens de bien réussir.

Vous êtes arrivés dans le Tarn il y a six mois. Êtes-vous satisfait de la patte que vous avez pu mettre sur ce club aux valeurs importantes ?

M.R. : En tant que joueur, j’ai évolué de 1996 à 2005 au CO. Mes valeurs sont les mêmes que celles du Castres Olympique. Ça tombe plutôt bien, non ? (il rit). Quand je suis arrivé en 1996, je n’étais qu’un simple joueur de rugby. Quand j’en suis reparti, je n’étais plus le même. Surtout, j’ai quitté le Tarn avec une famille qui m’avait beaucoup donné. Je suis un Olympien dans l’âme. Je souhaite perpétuer cette tradition et développer les valeurs de notre club.