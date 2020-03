Alors que le compte "Blog-rct.com" reprenait une interview de l'entraîneur de Bordeaux-Bègles Christophe Urios accordée à nos confrères de L'Equipe et dans laquelle il donnait son avis sur la formule à adopter pour la fin de saison, Boudjellal l'a tout simplement incité, comme les autres acteurs du rugby, de se taire de manière assez vigoureuse : "Christophe, on va voir mourir des milliers de Français dans les prochains jours, vous pouvez toi et les autres juste fermer vos gueules sur le problème de la reprise du top 14 et les différentes formules et tes 8 points d avance et la perte de la billetterie, on en parle après."

Vidéo - Rivière : "Cela peut nous amener à réfléchir sur l’équation économique du rugby français" 14:57