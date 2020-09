Pau tout en confiance

Deux victoires en deux matchs pour Pau, une première depuis sa remontée en Top 14 en 2015. Sur ce match contre Agen, la Section Paloise a plutôt maîtrisé son sujet et a bien su profiter des erreurs des Lot-et-Garonnais. Un réalisme qui plaît forcément à son entraîneur Nicolas Godignon : "On a réussi à transformer les moments faibles d’Agen en séquences positives pour nous". Avec ces deux succès, Pau commence de la meilleure des manières sa saison et semble avoir retrouvé une grosse assurance et notamment dans le secteur défensif comme le confie Martin Puech : "On a vraiment confiance en nous en défense. On a encore des choses à améliorer mais c’est très positif". Le nouveau capitaine de la Section Paloise poursuit : "Ce travail collectif il est plus facile car on se connaît bien. On joue tous ensemble depuis deux, trois saisons". Cette certitude collective, elle vient aussi d’un changement d’attitude chez les joueurs lors des entraînements : "Cette saison, on arrive mieux à faire la transition entre le moment où on fait des jeux, où on rigole beaucoup et le moment où on s’entraîne véritablement avec beaucoup de sérieux. C’est vraiment un gros avantage pour nous", assure le troisième ligne Pierrick Gunther, auteur d’un excellent match vendredi soir.

L’avantage d’une préparation complète

Si la Section Paloise commence aussi bien cette saison, c’est aussi parce qu’elle fait partie des rares équipes à avoir eu la chance de faire une préparation complète. Le club béarnais n’a pas été embêté par la Covid-19 et a donc pu se concentrer à cent pour cent sur cette saison de Top 14. Pour Nicolas Godignon, cette intersaison donne à son effectif un avantage physique : "Avoir pu faire trois mois de préparation, sans repasser par des phases d’entraînements par petits groupes, en ayant fait nos trois matchs de préparations, c’est évident que c’est plus simple pour aller chercher des repères communs. C’est une vraie chance pour nous". Même son de cloche de la part de Pierrick Gunther qui insiste bien sur la chance d’une telle préparation dans cette situation particulière : "On a eu le temps de bien s’entraîner, de faire trois matchs amicaux. Je pense que grâce à ça, on est un peu en avance par rapport à certaines équipes." Avec ces deux victoires, cette préparation complète, la Section Paloise a démarré de la meilleure des manières cette saison de Top 14, le coach de Pau a d’ailleurs tenu a exprimé sur cet atout de ne pas avoir été touché par la Covid-19, avant de prendre quelques jours de repos : "La mesure du Covid a été bien prise par tout le monde ici. Si on n’a pas eu de cas, c’est qu’on a évidemment beaucoup de chance mais aussi parce que les garçons ont été prudents. On reste dans la bulle, on essaie de se protéger les uns des autres, on porte le masque en permanence dans le centre d’entraînements. Ils ont bien conscience que les jours de repos qui viennent, ce n’est pas pour aller à Ibiza".

Par Damien Souillé.