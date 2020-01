Il y a des joueurs en Top 14 qui ne font pas de bruit, mais qui sont terriblement efficaces, Thomas Laranjeira en fait partie. Depuis le début de la saison, l’arrière briviste marche sur l’eau, en perpétuelle progression depuis quelques saisons maintenant, il enchaîne les prestations de haut vol avec la tunique noire et blanche. Ce week-end en a été la preuve. L’arrière corrézien a offert la victoire à son équipe grâce à son doublé en fin de match plein d’opportunisme mais surtout de malice. Au total il a inscrit 28 des 33 points des joueurs de Jérémy Davidson sur cette rencontre.

Longtemps reconnu pour ses qualités de buteur, le meilleur réalisateur du Top 14 avec 150 points marqués, s’affirme comme un arrière complet, capable de relancer, de rassurer défensivement et de peser sur le cours des évènements. Espérons pour le CAB que Thomas Laranjeira va continuer à marquer les esprits pour aider son équipe à se maintenir dans l’élite du rugby français, lui qui a déjà connu deux relégations avec son club formateur.

Un avenir en Bleu ?

La question a peut être de quoi surprendre, mais chaque week-end, l’arrière briviste répond présent et se positionne comme un des meilleurs arrières français. Lui qui a connu quelques sélections chez les jeunes, pourrait de nouveau goûter au niveau international chez les professionnels. Quand on voit le parcours d’Anthony Bouthier, qui est en passe d’honorer ses premières sélections lors du prochain Tournoi, on se dit que tout est possible et que tout peut aller très vite.

Des performances telles que celle de samedi soir peuvent attirer le regard et l’attention du nouveau sélectionneur Fabien Galthié. Le joueur de 27 ans, est peut être dans la forme de sa vie et veut continuer à surfer sur cette dynamique pour performer avec son club de toujours le CA Brive et peut être qui sait, un jour fouler les pelouses avec le maillot frappé du coq...