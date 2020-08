Après les "Jokers Coupe du monde", les "Jokers médicaux", la LNR vient d’inventer le statut de "Joker international". Le comité directeur de la Ligue réuni ce lundi 3 août a souhaité permettre aux clubs impactés par l’absence de joueurs retenus avec leurs sélections nationales durant la prochaine période international de l’automne de recruter temporairement.

"Afin de tenir compte de l'extension de la fenêtre internationale de la tournée d'automne 2020, le Comité Directeur a acté la possibilité de recruter des "jokers internationaux", et ce, uniquement pour la saison 2020-2021, est-il indiqué dans le communiqué de l’institution. Chaque club aura la faculté de recruter un joker international pour chaque joueur de son effectif mis à disposition de sa sélection nationale au cours de l’automne 2020. Le nombre de Jokers internationaux recrutés par un club est limité à 2. La durée du contrat d'un joker international ne pourra aller au-delà du 20 décembre 2020. À l’issue d’un contrat de Joker International, il serait possible de conserver un joueur en tant que "Joueur Supplémentaire" sans que celui-ci ne soit compté dans les deux joueurs supplémentaires autorisés." Par cette décision, l’on pourrait penser la LNR résignée à voir la fenêtre internationale de six semaines actée par World Rugby être maintenue.

Toutefois, il est précisé dans le communiqué que : "La LNR et les clubs considèrent que cette décision est déséquilibrée et unilatérale en ce qu'elle ne prend pas en compte les nombreuses propositions de compromis de la Ligue Nationale de Rugby, contrairement à ce que laisse entendre la communication de World Rugby. La Ligue et les clubs confirment leur position constructive quant au nombre de matches de l’équipe de France et aux conditions de mise à disposition : 5 matches – 5 semaines de mise à disposition, au lieu des 3 matches normalement prévus. Conformément à la convention FFR-LNR, ils attendent désormais les propositions de la FFR quant à l’adaptation de la convention dans le respect de son équilibre conventionnel." Bref, l’affaire est loin d’être terminée.

Par ailleurs, toujours au cours de ce Comité Directeur, la LNR a désigné la ville de Nice pour accueillir les demi-finales du Top 14 2021/2022. La Cité des Anges devait accueillir cet évènement cette saison, avant que la crise sanitaire ne contraigne la LNR à annuler la fin des compétitions. A noter que le lieu des demi-finales pour la saison à venir n’a pas encore été choisi. "Les discussions sont actuellement en cours avec les candidats potentiels et le Comité Directeur statuera en septembre 2020 parmi les propositions présentées", est-il précisé dans le communiqué.