Le Top 14, roi de l'indiscipline en Europe

Le journaliste Russ Petty a publié dans un tweet les statistiques de ce week-end sur la discipline pour les 3 championnats européens (Top 14, Pro 14 et Premiership). On observe que le Top 14 est loin "devant", avec 191 pénalités sifflées. Sur 6 matchs disputés, cela nous donne une moyenne peu flatteuse de plus de 32 pénalités par match (32,3).

A titre de comparaison, lors des week-ends de reprise des compétitions, 146 pénalités avaient été sifflées en Pro 14 (soit une moyenne de 24,3 pénalités par match), et 138 pénalités en Premiership (soit une moyenne 23 pénalités par match). En ce qui concerne les cartons, le Top 14 arrive loin devant avec 16 cartons distribués, contre 8 seulement en Pro 14 et 7 en Premiership.