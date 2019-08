Le Top 14 de retour à Jean Dauger

On ne va pas se mentir. Depuis maintenant quatre mois, l’Aviron Bayonnais est sur un petit nuage. Champions de France de Pro D2 il y a trois mois, après des phases finales déconseillées aux cardiaques, les ciel et blanc ont réussi de la plus belle des façons leur retour dans l’élite, samedi dernier. "Dans ce stade fermé avec la musique à fond, tu as l’impression d’avoir gagné quelque chose glisse Jean Monribot. J’ai trouvé la communion avec les supporters superbe. Nous avons explosé de joie et c’est tout à fait normal de profiter de ces moments, parce qu’on s’en souviendra tout le temps, mais après, ce n’était que le premier match. Il faut garder la tête froide et le plus dur, c’est de confirmer, de durer dans le temps et de reproduire ces performances."

Si logiquement personne ne crie victoire à Jean Dauger, on ne peut pas enlever que la période est belle pour les Basques. "C’est sûr et c’est bien savoure Guillaume Rouet. De toutes les façons, il y a un groupe qui s’est formé l’an dernier avec ce titre. Il y a eu pas mal de renouveau cette saison, mais tous les joueurs qui sont arrivés se sont très bien intégrés et on le voit avec la prestation que l’on a faite samedi. Nous avons montré une solidarité du début à la fin et c’est ce qui nous a permis de ramener ce succès."

Solidaires, donc, dans les Hauts-de-Seine, les Bayonnais ne s’enflammaient pas en début de semaine. Car avec l’adversaire qui se profile ce week-end, la rencontre sera "un cran au-dessus" (Monribot). "À chaque fois que l’on gagne, dès le lundi, on ne peut pas trop s’emballer sourit Rouet. On peut faire confiance à Yannick pour ça. C’est ce qui a fait aussi notre force l’an dernier."

L’humilité, justement, maître mot de la semaine ? "Ça l’est toujours, rappelle Yannick Bru. Nous en sommes complètement imprégnés. Le comportement de l’équipe correspond aux valeurs que nous voulions véhiculer. Maintenant, il n’y a pas tellement besoin de parler d’humilité parce qu’individuellement on sait que l’équipe de Clermont est très puissante et redoutablement expérimentée. Même s’ils sont handicapés par la Coupe du Monde, on ne va pas le nier, ils ont quand même des joueurs comme Betham, Toeava ou Abendanon qui sont de niveau mondial. Le rapport de force ne sera pas en notre faveur."

Jean Dauger attend ça

Les Basques le savent. Toute la saison, ils affronteront des équipes supposées meilleures. Alors qu’est-ce qui pourrait permettre aux ciel et blanc de faire tomber les Jaunards, samedi ? La ferveur populaire, peut-être. Après 2 ans en Pro D2, c’est toute une ville qui attendait de regoûter au Top 14. Ce week-end, le stade Jean Dauger ne devrait pas être loin d’afficher guichets fermés. Jeudi après-midi, il restait moins de 500 places assises disponibles à la vente. Dès lundi, les pesages ont été ouverts.

Et samedi, les festivités à Dauger débuteront à partir de midi. La pression autour de l’affiche sera à prendre en compte. "Vous savez, nous avons vécu ce premier match à Paris La Défense Arena, où tu peux sortir de ta bulle avec ce décor si particulier souligne Monribot. Samedi, nous sommes sur le même rectangle vert et il faut faire abstraction de tout ce qui se passe autour. Il faut rester concentré. De ce côté-là, j’ai vraiment confiance et je sais que tout se passera bien pour les jeunes."

Rouet enchaîne : "Il faut que l’on reste nous-mêmes, comme on sait le faire depuis la fin de saison dernière. Nous devons nous focaliser sur notre jeu, ne pas jouer petit bras et ne pas se poser de questions. Les entraîneurs nous encouragent à jouer, donc on ne changera pas là-dessus. Ce serait une erreur de notre part." Et pour mettre toutes les chances de son côté, l’Aviron pourra compter sur le retour de Filimo Taofifenua, alors que Census Johnston et Alofa Alofa, incertains en début de semaine, devraient pouvoir tenir leur place au vu de l’entraînement d’hier matin.