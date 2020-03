Pour France-Irlande, en clôture du Tournoi des 6 nations et qui devait décider du vainqueur de la compétition, le cas est tranché : le match sera joué, en même temps que les deux autres matchs de la dernière journée, le dernier week-end d'octobre. Quid des rencontres de Top 14 et de Pro D2 ? Ce midi en conférence de presse, la ministre Roxana Maracineanu a toutefois donné une direction. "Nous préconisons la continuité sportive. […] Le huis clos peut devenir notre doctrine d'organisation des événements sportifs." Une orientation applicable à tous les sports. Donc au rugby.

Une réunion de crise à ce sujet doit se tenir demain matin,au ministère des sports entre les différents acteurs dont des représentants de la LNR. Au terme de cette réunion, les présidents du rugby professionnel français prendront une décision définitive et la communiqueront. Selon nos informations, la tendance est très clairement à l'instauration d'un huis clos systématique pour toutes les rencontres de Top 14 et Pro D2, et ce jusqu'à mi-avril.

Des huis clos qui débuteraient dès ce week-end, avec les deux rencontres en retard de Pro D2 (Carcassonne-Valence et Montauban-Aix). La mesure concernerait également les quarts de finale de Champions Cup à Toulouse et Clermont. Une situation qui aura de sérieux impacts sur les finances de ces clubs.