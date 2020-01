Les statistiques retiendront que Paris n’a toujours pas gagné à Clermont en Top 14. Pourtant, son entame a bien donné des espoirs aux suiveurs des soldats roses, marquant le premier essai par Waisea au bout de sept minutes et menant même jusqu’à 13-0 dans les pas d’un bon Sanchez au pied (13-9 à la pause).

Heureusement pour les Asémistes, leur mêlée les a maintenus en vie durant le premier acte, de même que les pénalités de Parra (14e coup de pied d’affilée sans échec dans ce Top 14). Pris dans l’envie, l’occupation et la possession, les hommes d'Azéma ont pu s’appuyer également sur Moala ou Lee à l’impact dans l’axe.

Toujours aucun bonus cette saison pour l’ASMCA

Mais le deuxième acte a vu l’indiscipline parisienne remettre les Jaunards dans le match, avec aussi plus d’envie et de précision. Autre fait marquant, le coaching de Franck Azéma. Et plus précisément à la charnière avec des entrées précoces et gagnantes. D’abord, McIntyre a marqué l’essai du comeback (56e). Ensuite, la paire McIntyre - Laidlaw a aussi bien animé et a proposé une action décisive à la 62e. Une percée de McIntyre et un soutien de Laidlaw ont provoqué une pénalité que ce dernier a réussi et qui a permis aux Arvernes de mener au score pour la première fois du match 22-19. Le plus dur a été fait, avant aussi un essai de Yato en guise de balle de match (72e) et fêtant son retour de blessure.