Ce que les annonces du Président Macron laissent espérer pour le rugby

Dans son allocution au peuple français, lundi soir, Emmanuel Macron n'a pas à proprement parlé de sport. Et donc surtout pas de rugby. Pour le plus important, le Président de la République a donc annoncé la prolongation du confinement jusqu'au lundi 11 mai. Ensuite, au milieu d'une série d'annonce et en tendant une oreille attentive, on pouvait trouver quelque indices sur le sort qui sera réservé aux championnats Top 14 et Pro D2, en cette fin de saison.

Si les écoles, crèches, collèges et lycées devraient effectivement reprendre leur activité ce 11 mai, ce ne sera pas encore l'heure des restaurants, bars, théâtres ou cinémas. Sans plus de précision. Pour les événements d'ampleur encore supérieure, rassemblant un grand nombre de personnes ? " Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet." C'est dans cette catégorie qu'on pourrait trouver les rencontres du Top 14 au, de Pro D2 sûrement.

Cette déclaration du Président ouvre alors deux voies pour la fin de saison : dans le premier cas, qui semble de plus en plus crédible, elle ne sera jouera pas. La prochaine rencontre officielle de rugby serait alors la première de la saison 2020-2021 et, pour cette saison en cours (2019-2020) il restera à décider des modalités de l'arrêt, entre un classement figé à date ou un championnat purement et simplement annulé.

Dans le deuxième cas, les mots du président de la République laissent la place à une fin de saison disputée à huis clos. Et pourquoi pas avec un peu de publique, pour la finale, quand la LNR a optionné la date du samedi 18 juillet pour une éventuelle finale reportée? L'espoir est tout de même mince.

Pouvant désormais s'appuyer sur un premier cap et quelques dates butoirs, les présidents du rugby professionnel français devraient échanger à ce sujet dès les prochains jours.