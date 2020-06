Brive : "Des efforts considérables sur les salaires"

Par ailleurs, Simon Gillham a évoqué la problématique du partenariat, inévitablement amené à chuter. « Nous sommes pleinement conscients de ce que nos entreprises traversent et pour autant, on sent une vraie solidarité de leur part envers le club, explique le dirigeant. Comme la DNACG l’a prédit, nous serons sur une réduction de 30 % des partenariats pour la saison prochaine. » Pour autant, l'homme fort du CABCL se veut relativement rassurant pour la santé financière du promu : « Grâce au travail qui a été réalisé depuis plus de dix ans, on peut dormir la nuit malgré cette période. Nous terminerons sans doute l’exercice 2020-2021 déficitaires mais nos fonds propres pourront combler ce déficit. Et nous ne serons pas les seuls dans cette situation », renchérit le président briviste.