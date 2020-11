Bordeaux-Bègles s'impose à l'extérieur, Castres l'emporte... Nos pronos pour la 10ème journée

Castres - Clermont

Après deux très bons matchs contre le Racing et Toulouse, Castres est retombé dans ses travers et a concédé une deuxième défaites à domicile cette saison face à Bordeaux. Si les joueurs de Mauricio Reggiardo veulent rapidement remonter au classement et éviter de rester enlisés en bas de ce Top 14, ils ne devront plus perdre à Pierre-Fabre et se reprendre dès ce vendredi soir face à Clermont. L'ASM reste lui sur une défaite sur la pelouse de La Rochelle. Une rencontre qui a fait perdre le fauteuil de leader aux Clermontois qui voudront forcément faire un coup à Castres ce week-end pour reprendre sa marche en avant.

Notre pronostic : Courte victoire de Castres, bonus défensif pour Clermont.

Toulon - Pau

Défait la semaine dernière à Bayonne clôturant ainsi une série de quatre victoires consécutives, Toulon voudra rapidement se reprendre pour ne pas laisser de place aux doutes, surtout après une première période où les joueurs de Patrice Collazo ont totalement été dépassés dans l'engagement sur la pelouse de l'Aviron. Un succès face à Pau permettrait au RCT de conforter leur place parmi les barragistes de ce championnat. De son côté, après un début de saison flamboyant, la Section Paloise reste sur quatre défaites et devront créer l'exploit de battre Toulon à domicile qui n'a toujours pas perdu dans son stade de Mayol cette saison.

Notre pronostic : Victoire et bonus offensif pour Toulon.

La Rochelle - Brive

Troisième réception de suite pour La Rochelle à Marcel-Deflandre. Encore invaincu sur sa pelouse, le Stade Rochelais entendent bien poursuivre la dynamique actuelle en gagnant une huitième fois en dix matchs et ainsi rester tout en haut du classement de ce Top 14. Face à Brive, avant dernier du championnat et en manque de confiance après cinq défaites consécutives, les Maritimes voudront gagner avec la manière après le succès étriqué de la semaine dernière face au Racing 92 (9-6). Toutefois, attention aux Corréziens qui voudront obtenir une première victoire à l'extérieur cette saison.

Notre pronostic : Large victoire de La Rochelle qui l'emporte avec le bonus offensif.

Montpellier - Bordeaux-Bègles

Fortement touché par l'épidémie de la Covid-19 qui les a contraint à ne pas jouer le week-end dernier face à Castres, les joueurs de Montpellier devront faire front pour s'imposer face à l'UBB. En plus de la crise sanitaire, Montpellier est en difficulté en ce début de saison avec notamment une défaite à Bayonne il y a deux semaines. Autorisé à reprendre l'entraînement seulement mardi, ce sont des joueurs sans grands repères qui vont devront relancer la dynamique du MHR pour ne pas prendre trop de retard sur le peloton de tête du championnat. En face, Bordeaux-Bègles est frustré après la défaite face à l'extérieur face au Stade Français et viendra chercher un deuxième succès à l'extérieur cette saison après la victoire face à Castres.

Notre pronostic : Victoire de Bordeaux-Bègles à l'extérieur.

Toulouse - Agen

Le Stade Toulousain s'est bien repris lors de son dernier match sur la pelouse du Hameau face à Pau après une série de trois matchs sans victoires. Toulouse est en confiance et semble s'être stabilisé en haut du classement. Lors de cette réception d'Agen, il faudra pour les joueurs d'Ugo Mola confirmer ce regain de forme face à une équipe qui n'a toujours pas gagné cette saison. Avec l'arrivée d'un nouveau staff, c'est une deuxième saison qui commence pour Agen. Le SUA entend bien relever la tête et se battre jusqu'au bout pour garder sa place en Top 14.

Notre pronostic : Victoire bonifiée pour Toulouse.

Racing 92 - Bayonne

Toujours fortement impactés par les nombreuses absences liées aux tests internationaux de l'automne, les Racingmen accueillent l'Aviron Bayonnais avec la crainte que les Basques leur jouent un mauvais tour comme cela avait été le cas la saison dernière quand Bayonne s'était imposé 17-24 à la Paris La Défense Aréna. Face à ce contexte difficile, le Racing devra être en mesure de battre une équipe en pleine possession de ses moyens, très conquérante face à Toulon la semaine dernière. Cette rencontre s'annonce tendue et le Racing devra gagner pour conserver sa place dans le Top 6.

Notre pronostic : Victoire du Racing 92.

Lyon - Stade Français

Cette rencontre sera forcément particulière pour les joueurs du Stade Français après le décès brutal de Christophe Dominici mardi, légende du rugby français et du club parisien. Avec l'ombre de "domi" qui planera au-dessus de ce choc, le staff parisien, tous des anciens coéquipiers de Dominici, devra trouver les mots justes pour motiver les joueurs du Stade Français sans trop mettre pour autant d'émotions. Car oui, il ne faut pas oublier l'enjeu sportif pour ces deux équipes. Lyon, avec une victoire, pourrait intégrer le Top 6 du championnat alors que les Parisiens voudront s'imposer pour s'installer durablement dans ce peloton des qualifiables.

Notre pronostic : Victoire de justesse pour Lyon. Bonus défensif pour le Stade Français