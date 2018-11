VIDEO - Top 14 - Toulon, c'est quoi le problème ? On en a parlé dans "Poulain raffûte"

Nous ne sommes que le 1er novembre, et Toulon a peut-être déjà renoncé aux quarts de finale de la Champions Cup et aux barrages en Top 14. Il faut dire qu'avec huit défaites en dix matches, toutes compétitions confondues, les débuts de l'ère Collazo sont particulièrement délicats. Mais qui est responsable de cette situation : Collazo lui-même, qui après 7 saisons du côté de La Rochelle a du mal à prendre la mesure de son nouveau défi ? L'effectif du RCT, plus au niveau des années précédentes ? Ou l'instabilité des trente derniers mois, pendants lesquels cinq managers se sont succédés sur le banc du RCT ?

Voilà le sujet choisi cette semaine par Raphaël Poulain et Pierrick de Morel, pour un nouveau numéro de "Poulain raffûte". Au programme également de cette émission : la tournée du mois de novembre. À 10 jours du premier match face à l'Afrique du Sud, quelle équipe Jacques Brunel va-t-il aligner, sachant que les forfaits se multiplient depuis quelques jours ?