Toulouse remporte le derby et reste invaincu ! (20-27)

Le Stade Toulousain débute l'année 2018 de la meilleure des manières en remportant le derby de la Garonne (20-27) à Armandie face à Agen. Un match spectaculaire et indécis jusqu'à la fin. Les joueurs de Régis Sonnes ont inscrit quatre essais dans cette rencontre par Maxime Médard (16e), Rynhardt Elstadt (28e), Arthur Bonneval (46e) et Yoann Huget (61e). En face, Denis Marchois (35e) et Jake McIntyre (53e) ont permis aux Agenais de rester dans la partie tout au long de la rencontre.

Irrésistible depuis le début du mois de novembre dernier et une victoire à Ernest-Wallon contre... Agen justement, le Stade toulousain a poursuivi sa folle série d'invincibilité sur la pelouse du promu agenais en enchaînant un douzième match sans défaite. Malgré une première pénalité de Jake McIntyre (11e) en faveur du SUA, c'est bien Toulouse qui a rapidement pris les commandes du derby de la Garonne pour ne plus les lâcher sur une inspiration géniale de Maxime Médard (16e) pour le premier essai de la rencontre.

Médard en grande forme

Dans tous les bons coups, l'arrière toulousain a ensuite fait jouer son équipe en étant à l'origine du deuxième essai toulousain inscrit par Rynhardt Elstadt (28e). Intenables sur les ballons de récupérations, les Toulousains vont toutefois se faire peur juste avant la pause en encaissant un essai de Denis Marchois (35e) en coin après un gros travail au sol des avants agenais. Devant à la pause (13-15), Toulouse va reprendre sa marche en avant dès l'entame de la seconde période avec un nouvel essai plein d'opportuniste d'Arthur Bonneval (46e) sur un nouveau service de Maxime Médard.

Moins frileux qu'en première mi-temps, Agen va pourtant revenir à hauteur de son voisin toulousain grâce à un excellent Jake McIntyre (53e). Cela n'a toutefois pas été suffisant pour déstabiliser une équipe toulousaine parfaitement en place. Quelques minutes plus tard et une nouvelle fois sur un nouveau ballon de récupération (61e), Yoann Huget permet au Stade toulousain de reprendre le large en inscrivant un quatrième essai. Au final, Toulouse, même remanié, s'impose (20-27) face au promu agenais et remporte une quatrième victoire à l'extérieur en Top 14. Peut-être plus important encore, les haut-garonnais maintiennent leur dynamique et prépare idéalement son choc européen face au Leinster...