Le joueur lui-même avait déclaré avoir entendu son genou "craquer". Les images ont finalement révélé une entorse du ligament interne. "Un gros grade 2" nous a confirmé le capitaine du club de la capital. Et d'ajouter : "C'est embêtant, mais cela aurait pu être pire. Heureusement, les (ligaments) croisés ne sont pas touchés." L'ancien Toulousain va devoir observer une période de repos comprise entre six et huit semaines. Dans le meilleur des cas et dans l'hypothèse d'une cicatrisation optimale, Maestri pourrait être de retour pour le derby face au Racing 92 le week-end des 4 et 5 mai.

Dans le pire des cas, il devrait pouvoir jouer les deux dernières rencontres de la phase régulière face à Montpellier et Pau.