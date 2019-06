Il n'a pourtant pas eu beaucoup de ballons à exploiter. Yoann Huget est pourtant rentré dans l'histoire du Top 14 en réussissant un doublé. Cela n'était jamais arrivé dans une finale. L'ailier toulousain est donc entré dans les livres d'histoire du rugby français. Son nom restera aussi dans la mémoire de tous les supporters Rouge et Noir car il a marqué le premier essai du Stade Toulousain depuis la finale 2008 déjà remporté face à Clermont. Depuis, malgré le titre européen de 2010 et deux Boucliers de Brennus (2011, 2012), aucun essai n'avait été inscrit par les Haut-Garonnais dans une finale. Yoann Huget succède donc à... Maxime Médard.

Yoann Huget (Toulouse) contre Clermont en finaleIcon Sport

L'ailier international de 32 ans, aux 58 sélections en Bleu, a surtout décroché son premier titre, lui qui était revenu dans son club formateur lors de la saison 2012-2013. Un Graal après lequel il courrait depuis le début de sa carrière. Il ne cachait que ce match serait forcément pour lui qui pensait se créer un palmarès hors du commun en signant à Toulouse. "C'est tellement dur d'arriver là, déclarait-il pendant la semaine de préparation. Il y a tellement de joueurs qui n'ont pas la chance de vivre cet événement alors qu'ils sacrifient quasiment tout toute l'année. Il faut juste prendre du plaisir et se donner les moyens."

Il a dû patienter mais il a répondu présent ce samedi face à Clermont. Auteur bien évidemment des seuls essais de la rencontre. Le premier permettant aux Toulousains de prendre l'avantage pour la première fois au tableau d'affichage juste avant la demi-heure de jeu, le second cinq minutes avant l'heure de jeu qui donnait à son équipe un écart de neuf points, le plus grand de cette rencontre indécise jusque dans les dernières secondes. Mais si Huget a su être opportuniste sur ces deux occasions, il a été précieux dans le jeu, assurant des retours défensifs décisifs pendant le premier acte mais aussi dans le jeu aérien où il a récupéré plusieurs ballons dans les airs. Un match complet pour celui qui a été un des héros de cette finale et dans la conquête du 20ème bouclier de Brennus.