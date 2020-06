En décembre 2017, Guy Novès, Jeff Dubois et Yannick Bru étaient évincés du XV de France. Moins de six mois plus tard, ce dernier rebondissait à l’Aviron Bayonnais et, prenait, pour la première fois de sa carrière, la tête d’un staff sportif. Bayonne, une destination qui lui a fait le plus grand bien. "Ça a été un bol d’air, avoue l’ancien talonneur. Je ne connaissais pas le Pays basque, mais entre la mer et la montagne, j’ai découvert un cadre familial assez extraordinaire. C’est important pour l’épanouissement de tous."

L’environnement offert par la Côte basque n’est pas le seul facteur qui a permis à l’ancien Toulousain de se reconstruire. Ses relations avec les personnes à la tête du club ont été déterminantes. "À Bayonne, il y a une unité sans faille avec la direction et les actionnaires, détaille Bru dans les colonnes de Midi Olympique. Cette unité, je ne l’avais pas connue depuis au moins deux ans. Aujourd’hui, le couple entraîneur principal-président doit fonctionner ensemble. L’un sans l’autre, ce n’est pas possible."

Champion de France de Pro D2 en mai dernier, seulement un an après son arrivée, Bru a su tourner la page des Bleus et en tirer des leçons. S’il reconnaît, aujourd’hui, que la blessure provoquée par son éviction du XV de France est toujours-là "parce qu’il y a eu des mensonges et de l’incorrection", il s’épanouit pleinement dans son projet à l’Aviron : "Au Pays basque, j’ai découvert un territoire de simplicité, d’authenticité, d’humilité. Ce sont des choses que je n’avais pas connues pendant un moment à l’échelon au-dessus. Tout ça m’a aidé, parce que j’étais dans une période difficile. On peut parler d’une petite reconstruction et je suis reconnaissant de ça, envers ceux qui m’ont permis de travailler ici."