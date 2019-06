Rugbyrama : On vous imagine fier de votre équipe…

Xavier Garbajosa : C’est top car on ne nous donnait pas beaucoup de chances de vaincre. Le Racing est une équipe habituée à jouer les phases finales, contrairement à nous, et quand on en joue, on passe rarement. Donc oui, je suis très fier du groupe ! Il y a même de l’émotion car les joueurs sont allés se la chercher à la fin. Ce n’était pas simple, dans un match hâché.

Comment avez-vous senti vos joueurs avant le match ?

X. G. : Quand je vois notre échauffement, on fait cinquante « têtes », on n’a aucune envie, aucune détermination, on est apathique en début de match…mais eux ne marquent pas. On arrive finalement à se sortir de la pression et on marque sur leurs fautes. Avec 12-3 à la mi-temps, il y avait un petit ascendant psychologique. À la mi-temps, dans le vestiaire, on leur a dit que ce serait les quarante minutes les plus dures de leur saison, voire de leur carrière pour certains. Je crois que ce fut le cas. Ce qui m’embête un peu sur les vingt dernières minutes, c’est qu’on joue plus pour ne pas perdre que pour gagner. On est fébrile, on s’est mis sous pression tout seul. On s’est un peu délité à la fin mais cela nous sourit au final.

" Je me suis dit que je ne comprenais rien à cette équipe "

N’aviez-vous pas eu peur que vos hommes se contentent de leur ticket chèrement acquis pour les phases finales et n’aient plus d’appétit pour ce barrage ?

X. G. : Pour être honnête, ce sentiment, on l’a eu en début de semaine. Après le match contre l’UBB (81-12, ndlr) et le ouf de soulagement que j’ai vu dans le vestiaire, je me suis dit « aïe, aïe, aïe ! ». Force est de constater qu’il y a eu un changement dans la semaine. On a vu une certaine forme de concentration, un très bon entraînement jeudi qui laissait pensait que… Et puis quand j’ai vu l’échauffement de ce soir (vendredi), je me suis dit que je ne comprenais rien à cette équipe ! Ce groupe est insondable, capable d’être prêt le jour J malgré une mauvaise semaine où l’inverse. Je crois que les joueurs ne connaissent pas encore leurs capacités à tutoyer les sommets. Enfin, ce qu’ils ont réussi contre le Racing, c’est une histoire d’hommes. Cela n’a pas été simple mais c’est dans ces victoires-là qu’on construit un groupe.

Votre équipe a globalement su se montrer très pragmatique…

X. G. : Je ne dis pas que c’est le match parfait, mais à l’extérieur, face à une équipe qui a autant d’expérience…Qu’avait-on à perdre, franchement ? Tout le monde nous voyait perdant. Les garçons ont fait preuve d’abnégation. Quand on en a l’occasion, il faut prendre les points pour prendre un peu le large, face à une équipe qui peut revenir dans la partie sur deux mauls portés. Quand ils ont marqué, je dois dire qu’on commençait à avoir les fesses qui claquaient.

" Doumayrou a fait preuve d’une grande clairvoyance "

Comment jugez-vous la passe décisive au pied de Geoffrey Doumayrou à Arthur Retière ?

X. G. : Je l’ai sorti car il m’a surpris (rires). Lui qui n’a pas de jeu au pied d’habitude, il a fait preuve d’une grande clairvoyance. Le voir et le réaliser ensuite, franchement, chapeau ! Il devait sortir sous une ovation. Plus sérieusement, l’essai est bien amené, avec de la vitesse, des libérations rapides et ce jeu au pied à la fin.

Vous partirez encore moins favori en demi-finale face au Stade toulousain…

X. G. : Un match de rugby reste un match de rugby, surtout en phases finales. Maintenant, quand on voit la qualité du jeu développé par Toulouse tout au long de la saison, leur parcours en coupe d’Europe… Il y a toujours des chances, mais on sait qu’on va tomber contre une équipe qui maîtrise son rugby et nos chances seront encore plus infimes que contre le Racing. Il y a de la qualité partout et ce serait mentir de dire qu’on sait comment les prendre. On va préparer au mieux les joueurs pour cette demie à Bordeaux, qui est une ville particulière, synonyme de grand événement pour les Rochelais avec cette montée en Top 14 il y a 5 ans. Je ne connais pas le résultat mais je sais qu’on prendra le bus et qu’on y descendra.