Top 14 - Victor Vito : “On doit avancer chaque année, chaque semaine pour réaliser nos ambitions"

Rugbyrama : Victor, vous n’étiez pas du déplacement aux Zebre de Parme mais vous avez sans doute apprécié la victoire (10-22) ainsi que la qualification pour les quarts de finale de Challenge Cup.

Victor Vito : Oui, je suis fier de mes partenaires. Ce n’était pas simple d’aller jouer cette rencontre face aux Zebre en Italie. Nous avions besoin d’une victoire pour assurer un quart de finale à domicile et c’est ce qui a été fait. C’est toujours important pour le club d’être présent à un tel niveau. Nous avons aussi des joueurs qui ont besoin d’acquérir de l’expérience. Pas seulement Dany (Priso) ou Uini (Atonio). Ca nous donne l’opportunité de voir d’autres joueurs. Nous ne devons pas seulement être fort avec les 15 ou 23 qui démarrent le match.

Cinq Rochelais ont été appelés pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Comment percevez-vous ces absences avec le club ?

V.V : C’est toujours difficile de perdre des joueurs de haut niveau mais je suis confiant avec ceux qui seront là, comme Mike Corbel, Arthur Joly ou Vincent Pelo. Franchement, ils ont fait le boulot la semaine dernière aux Zebre. Et je crois bien que ça va continuer parce que nous avons eu une bonne semaine d’entraînement. Je n’ai vu que de bonnes choses avec eux. Wiaan (Liebenberg) fait du bon boulot. Moi aussi, je peux le faire avec les ballons portés. Nous avons de la chance, Grég (Grégory Alldritt) a été énorme cette saison mais Kevin Gourdon a aussi ce talent.

Avant les vacances, il vous reste un match, Montpellier ce samedi. Ce n’est pas nouveau, ce sera encore un défi physique.

V.V : Montpellier, on le sait, c’est très costaud. Il y a des Sud-Africains mais pas que ça. La conquête va être la clé de la rencontre avec les ballons portés. Ce sera un gros boulot mais on est prêt pour le challenge. Il faudra les mettre à la faute avec nos avants, le match commencera là. On verra ensuite ce que l’on peut faire avec nos trois-quarts.

Qu’est-ce qu’il faut faire pour s’en sortir face au MHR selon vous ?

Si on met davantage de vitesse avec notre jeu, ce sera sans doute bon pour nous ! C’est le but. Il faudra aussi s’adapter aux conditions du match. Et mettre de l’envie. Si on met ça d’abord, tous les autres trucs viendront rapidement.

Début décembre, on apprenait votre prolongation jusqu’en 2022. Le discours tenu par Jono Gibbes a compté ?

V.V : Pour moi, ce n’est pas qu’une histoire de rugby. Le club doit avancer, avec des ambitions, car les autres clubs avancent aussi. On ne peut pas rester comme ça (à attendre), c’est dangereux car il y a huit ou dix équipes qui sont en mesure de finir dans le Top 6. C’est vraiment très compétitif. On doit donc avancer chaque année, chaque semaine pour réaliser nos ambitions.

Jono est arrivé à La Rochelle il y a deux mois et demi. Que pouvez-vous dire des relations entre le groupe et son nouveau manager ?

Jono a déjà eu un bon impact sur le groupe. Tout le monde s’est bien adapté à sa façon de voir le jeu, d’entraîner. C’est encore tôt pour le voir en compétition mais nous sommes dans un bon moment. Il faut rester excité pour l’avenir du club.