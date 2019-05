"C'est un enfant toulousain et un monstre de générosité", a déclaré Didier Lacroix au sujet de Servat, qui va rejoindre le staff du futur sélectionneur du XV de France Fabien Galthié après la Coupe du Monde au Japon. "Merci William pour tout ce que tu as fait ici. Ton départ, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à l'équipe de France pour bien préparer la Coupe du Monde 2023 en France", a rajouté le président. William Servat, qui disputait son dernier match devant le public toulousain, avait officialisé vendredi son départ de Toulouse, où il sera resté 25 ans, d'abord comme joueur puis comme entraîneur à partir de 2012.

Avec Toulouse, l'ancien talonneur international (49 sélections entre 2004 et 2012) a remporté cinq titres de champion de France et trois coupes d'Europe. Il sera remplacé dans ses fonctions par Virgile Lacombe (34 ans), lui aussi ancien talonneur du club, qui va mettre un terme à sa carrière à l'issue de sa saison avec Lyon. Jean Bouilhou, qui s'occupait du secteur de la touche cette saison, et qui rejoindra Montauban (Pro D2) pour prendre en charge les avants la saison prochaine, ainsi que le deuxième ligne Piula Faasalele, en partance pour Perpignan, et le talonneur italien Leonardo Ghiraldini ont également été salués pour leur dernière à Toulouse.